Black Friday 2020 : origines et date en France, ce qu’il faut savoir !

Le Black Friday 2020 est une belle aubaine pour les amateurs de bonnes affaires juste avant les fêtes de fin d’année. Cet événement commercial vient tout droit des Etats-Unis. Ce « vendredi noir » s’est invité en France au début des années 2010 et le phénomène est de plus en plus important. Origines, dates, nous vous proposons d’en savoir plus sur le Black Friday.



Le Black Friday (traduisez par vendredi noir) est le plus gros événement commercial aux États-Unis. Au lendemain de Thanksgiving, les américains se ruent dans les boutiques pour sauter sur les meilleures promos de l’année. Depuis les années 2010, le phénomène a traversé nos frontières, notamment sur le web. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Black Friday en France édition 2020.

Quelles sont les origines du Black Friday ?

Le Black Friday est une pure tradition consumériste venue tout droit des États-Unis. Cette journée de folie a vu le jour pour la première fois en 1960. Chaque lendemain de la fameuse fête de Thanksgiving, les américains se ruent dans les magasins ou jouent du clic sur les sites marchands. Thanksgiving signifie mot-à-mot « merci d’avoir donné ». C’est certainement la plus grande fête célébrée aux États-Unis. Il s’agit en fait d’une fête religieuse durant laquelle les populations remercient Dieu par des prières et autres réjouissances pour tout ce qu’il leur a donné durant l’année.

Désormais Thanksgiving n’a plus rien de religieux. C’est un peu comme Noël. Il s’agit d’une fête laïque célébrée par toutes les familles américaines. Comme à Noël, la plupart des gens ne travaillent pas, les entreprises sont fermées, et on se réunit en famille pour célébrer ce jour.

Le lendemain des festivités, une autre tradition a vu le jour. Celle du Black Friday. Thanksgiving se tenant toujours le dernier jeudi de novembre, le lendemain tombe donc toujours un vendredi. C’est ce jour qu’ont choisi les commerçants pour appliquer des réductions énormes sur leurs prix.

Mais alors pourquoi « black » ? Si l’on a tendance à croire que cette couleur a été choisie en référence aux magasins « noirs de monde », l’origine première ne serait pas celle-ci. Elle serait en fait liée à la manière dont les commerces tenaient leur comptabilité.

Dans la plupart des magasins, à cette époque de l’année, les comptes avaient tendance à être déficitaires (la population attendait les fêtes de fin d’année pour dépenser). Comme les livres de comptes étaient tenus à la main, les commerçants écrivaient donc en rouge (déficitaires). Mais le lendemain de Thanksgiving, les commerces enregistraient des ventes record et les comptent sortaient du rouge. A l’origine on écrivait donc en noir. Et c’est cette couleur noire qui aurait donné le nom de « Vendredi noir » ou plutôt « Black Friday » en VO.

En quelle année est arrivé le Black Friday en France ?

« Ok Thanksgiving c’est américain donc on s’en fiche ». Oui c’est vrai, mais Halloween aussi c’est « américain » et pourtant le phénomène s’est imposé en France (même s’il est moins tendance ces dernières années). Depuis 2010, le Black Friday s’est importé dans l’hexagone. Évidemment, ce sont les géants américains du web comme Amazon qui ont vu une opportunité de générer du cash. Au départ, le Black Friday en France se déroulait exclusivement sur internet, on le retrouve désormais dans les boutiques physiques. Les réductions en France sont d’une manière générale moins intéressantes qu’outre-Atlantique, où les prix descendre vraiment très bas.

Face au succès des premières éditions, de plus en plus d’entreprises se sont prêtées au jeu. Et pas seulement des entreprises américaines. Aujourd’hui des géants français comme Auchan, Boulanger, Cdiscount, Darty, la Fnac et Rue du Commerce et bien d’autres encore se sont lancés dans l’aventure. C’est lors de l’édition du 28 novembre 2014 que le phénomène a pris le plus d’ampleur et qu’il s’est quasiment imposé en France. A peu près tous les secteur sont concernés, mais la tech en particulier s’offre une place de choix lors de cet événement.

Depuis, chaque année, les consommateurs attendent le Black Friday avec impatience. Notamment les fans de high-tech qui peuvent profiter de remises assez dingues. Si les débuts étaient timides et n’avaient rien à voir avec les remises que l’on voit aux États-Unis, les commerçants commencent à faire de plus en plus d’efforts et on peut tomber sur de vrais bons plans depuis un ou deux ans. Le Black Friday 2020 est donc particulièrement attendu.

A quelle date a eu lieu le Black Friday 2020 en France ?

Contrairement à Noël, Thanksgiving ne tombe pas tous les ans le même jour. La fête a lieu le quatrième jeudi du mois de novembre. Le Black Friday a donc lieu le lendemain soit le quatrième vendredi du mois. La prochaine édition du Black Friday a lieu le vendredi 27 novembre 2020. Mais les promotions ne vont pas s’arrêter là.

Si à l’origine le Black Friday ne dure que 24h, les commerçants ont tendance à prolonger leurs offres durant tout le week-end. Le dernier jour de cette folie consumériste a même été baptisé Cyber Monday. Il s’agit du lundi suivant ce fameux week-end, jour durant lequel des promos dingues permettent aux commerçants d’écouler leurs derniers stocks. Et ça marche. En 2016, Amazon a par exemple atteint un record de 1,4 millions de produits vendus en une seule journée. C’est l’équivalent de 16 commandes à la seconde.

Comment profiter des meilleurs bons plans Black Friday 2020 ?

Le Black Friday 2020 est l’occasion d’accéder à de nombreux bons plans et ainsi réaliser de belles affaires en prévision des fêtes de fin d’année. Pour vous aider à trouver vos produits préférés au meilleur prix, nous vous invitons découvrir ici les meilleurs bons plans Black Friday 2020 en high-tech.