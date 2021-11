Black Friday : voici les meilleurs bons plans avant l’heure

Le Black Friday 2021 approche à grand pas. Chaque année, les commerçants en ligne proposent des bons plans à l'avance. Cette année ne fait donc pas exception à la règle et on trouve déjà pas mal de promos du coté des principaux acteurs du e-commerce en France. Découvrez les meilleures offres à quelques jours du Black Friday qui se tient pour rappel cette année, le vendredi 26 novembre.

🧐Black Friday : quelles boutiques proposent des offres avant le jour J ?

Comme l'an dernier, les boutiques participantes au Black Friday n'attendent pas le jour J pour dégainer les premières offres. Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty et Rue du Commerce prennent de l'avance et lancent tous des ventes flash pour l'avant Black Friday 2021. Entre temps, d'autres promotions spéciales devraient également apparaître lors du Singles'Day, le Black Friday chinois qui se tient les 11 et 12 novembre. Bien entendu, nous couvriront aussi cet évènement et relaierons pour l'occasion les meilleurs bons plans. En attendant, voici les bonnes affaires déjà disponibles avant le Black Friday.

🔥Quels sont les meilleurs bons plans avant le Black Friday 2021 ?

AUDIO

IMAGE ET SON

INFORMATIQUE

JEUX VIDEO

Astérix XXL2 (code dans la boîte) sur Nintendo Switch à 8,89 € au lieu de 17,90 €

MOBILITE URBAINE

Vélo électrique 26” Surpass à 549 € au lieu de 599 €

OBJETS CONNECTES

SMARTPHONES ET TABLETTES

👍Comment bien se préparer au Black Friday ?

Le Black Friday en France est un évènement commercial à part entière. Afin de le réussir, il faut s'y préparer un minimum pour mettre toutes les chances de son coté dans l'optique de réaliser de bonnes affaires.

Aussi, pour vous aider dans cette tâche, nous vous proposons de consulter notre article comprenant quelques conseils et astuces pour bien se préparer au Black Friday. Mais également celui sur le Cyber Monday. Avec Noël qui approche à grands pas, ce sont autant de rendez-vous de fin d'année à ne pas louper, qui permettent de préparer et faire de superbes cadeaux sans trop dépenser.