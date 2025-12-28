Galaxy S26 plus gourmand, un émulateur Switch impressionnant, le récap’ de la semaine

Le Galaxy S26 vendu en France pourrait consommer plus que prévu, un émulateur Switch fait tourner les derniers jeux de Nintendo, Gemini se montre enfin plus pratique sur Android, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on s’intéresse aux premiers choix techniques du Galaxy S26, qui pourraient avoir un impact sur l’autonomie. Un émulateur Switch fait également un bond en avant sur Android et Windows, pendant que Gemini gagne une option très attendue en multitâche. De son côté, Free fait face à des soucis autour des appels d’urgence, et Windows 11 déploie discrètement un nouveau pilote pour mieux exploiter les SSD NVMe.

Galaxy S26 : les modèles européens pourraient être moins économes en batterie

Samsung devrait équiper la majorité des Galaxy S26 vendus en Europe d’une puce Exynos 2600, tandis que certains marchés, comme les États-Unis, auraient droit à un Snapdragon. Malheureusement ce nouvel Exynos ferait appel à un modem externe, contrairement à la plupart des SoC concurrents qui l’intègrent directement dans la puce. Un choix technique qui pourrait se traduire par une consommation énergétique plus élevée et donc une autonomie en retrait. Samsung mise toutefois sur la gravure en 2 nm de l’Exynos 2600 pour limiter l’impact, mais cette différence de conception relance le débat sur l’écart de traitement entre les versions européennes et internationales des Galaxy S.

Lire : Samsung Galaxy S26 : la version vendue en France pourrait consommer plus de batterie que les autres

Cet émulateur Switch progresse et fait tourner des jeux Nintendo très récents

Un émulateur Switch baptisé Eden vient de recevoir une mise à jour importante qui améliore nettement la compatibilité avec plusieurs jeux récents de Nintendo, comme Metroid Prime 4 et Pokémon Legends Z-A. La version publiée fin décembre apporte aussi des gains de stabilité sur d’autres titres populaires et simplifie certains réglages de performances. Eden fonctionne aussi bien sur Android que sur Windows (ainsi que Linux et macOS), mais nécessite toujours les fichiers système de la console.

Lire : Cet émulateur Switch pour Android et Windows fait tourner les derniers hits de Nintendo

Gemini sur Android devient enfin utilisable en multitâche

Google teste une option très attendue pour Gemini sur Android. En effet, il est désormais possible de garder l’IA affichée à l’écran tout en naviguant entre plusieurs applications. Jusqu’ici, dès que Gemini était invoqué via la barre flottante, il disparaissait au moindre changement d’app, ce qui limitait fortement son intérêt. Avec cette nouveauté, la petite interface reste visible en permanence, même en revenant à l’écran d’accueil ou en ouvrant une autre application. Vous pouvez maintenant poser une question à Gemini tout en consultant vos mails ou un document en parallèle. Repérée dans une version bêta récente, la fonction n’est pas encore déployée pour tous, mais elle devrait clairement améliorer l’usage quotidien de l’IA sur Android.

Lire : Gemini pour Android : cette nouvelle option va tout changer, surtout quand on utilise plusieurs appli en même temps

Free Mobile : un problème lié à la fin de la 3G bloque les appels d’urgence

Depuis l’arrêt progressif de la 3G chez Free Mobile, certains abonnés se retrouvent dans l’impossibilité d’appeler les numéros d’urgence. Le souci ne vient pas d’une panne ponctuelle, mais d’un enchaînement de choix techniques. En 4G et 5G, les appels passent obligatoirement par la VoLTE, qui n’est pas activée ou autorisée sur tous les smartphones. Quand ce n’est pas le cas, le téléphone tente automatiquement de basculer sur la 3G pour les appels vocaux, y compris d’urgence. Or, dans les zones où la 3G Free a disparu, cette bascule peut échouer, même avec l’itinérance Orange. Résultat, l’appel ne passe pas. Le problème touche surtout des téléphones non certifiés par Free, notamment certains modèles importés ou reconditionnés. Une situation préoccupante, qui met en lumière les limites de la transition vers la 4G et la 5G quand elle n’est pas totalement maîtrisée.

Lire : Pourquoi certains abonnés Free Mobile ne peuvent-ils plus appeler les numéros d’urgence ?

Windows 11 peut enfin exploiter tout le potentiel des SSD NVMe, mais pas sans risque

Microsoft a discrètement introduit un nouveau pilote SSD avec Windows Server 2025, et il est possible de l’activer aussi sous Windows 11. Ce driver permet au système de mieux dialoguer avec les SSD NVMe, en supprimant un ancien fonctionnement hérité des disques durs, ce qui se traduit par des gains de performances parfois spectaculaires en lecture et surtout en écriture aléatoire. Dans certains cas, des utilisateurs évoquent jusqu’à 85 % de mieux sur des usages très spécifiques. En pratique, l’impact restera limité pour un usage classique ou le jeu, mais peut faire la différence sur des tâches lourdes comme la virtualisation, le montage vidéo ou le traitement de grosses bases de données. Attention toutefois, cette optimisation n’est pas encore officiellement validée sous Windows 11 et peut provoquer des problèmes de compatibilité selon le SSD ou les logiciels utilisés.

Lire : Windows 11 : un nouveau pilote améliore les capacités des SSD, jusqu’à 85% de performances en plus !

Notre test de la semaine

OnePlus 15 : un bon remplaçant pour le OnePlus 13 à un prix moins élevé

OnePlus revient sur ce qu'il sait faire de mieux : des smartphones complets, très performants, sans trop de concessions sur ce qui est important pour les utilisateurs et le tout à un prix plus abordable que les concurrents directs. Ses principales forces : une plate-forme très bien maitrisée, une autonomie supérieure à la quasi-totalité des modèles haut de gamme et un écran très bien calibré, tout en étant peu énergivore. Est-ce le smartphone parfait ? Pas tout à fait. Quelques petits faux et un manque cruel d'originalité, notamment face au Find X9 Pro, pas l'empêche d'être l'un des incontournables de 2025 et des premiers mois de 2026.

Lire : Test OnePlus 15 : maitrise des performances et autonomie de folie

