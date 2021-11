Le Xiaomi Redmi 9C à 74 € + Mi Band 5 offert, une offre de choc pour le Singles’ Day !

Vous recherchez un smartphone sous la barre de 75 € ? Xiaomi brade le Redmi 9C sur Aliexepress et offre en plus le bracelet connecté Mi Band 5 pour les 1000 premières commandes. C'est une offre de choc pour le Singles' Day à ne pas rater.

Avant le Black Friday et à quelques semaines de Noël, le Singles' Day est en train de devenir un rendez-vous incontournable pour dénicher des bons plans irrésistibles. Et nous en avons repéré des dizaines pour vous dans notre récapitulatif des meilleurs bons plans Aliexpress pour le Singles' Day.

Si vous recherchez un smartphone pas cher en entrée de gamme, inutile de chercher loin. Le Xiaomi Redmi 9C est à un prix imbattable sur de 74 €. Le tarif affiché est de 89 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 15 € avec le code promo FRBON15. Code à renseigner dans le panier avant de valider votre commande.

Le Redmi 9C est équipé d'un SoC 8 cœurs MediaTel Helio G35 épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Mais il y a une seconde version avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Si l'espace ne vous suffit pas, il reste tout à fait possible de l'étendre grâce au port microSDXC. Sa batterie est d'une capacité de 5000 mAh, ce qui est au-dessus de la moyenne.

Enfin, sachez que pour cette offre du Singles' Day 2021, Xiaomi vous offre le bracelet connecté Mi Band 5. Vous avez donc le Redmi 9C + le bracelet à 74 €. Mais faites vite, le bracelet est réservé aux 1000 premières commandes. Ne traînez donc pas trop pour sauter sur l'occasion si elle vous intéresse.