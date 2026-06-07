SFR disparaît : Orange, Free et Bouygues Telecom se partagent l’opérateur

L’un des plus célèbres opérateurs français pourrait bientôt disparaître. Bouygues Telecom, Orange et le groupe Iliad (Free) ont signé un accord portant sur l’acquisition de la majorité des actifs d’Altice France-SFR.

Coup de tonnerre dans le secteur des télécommunications français. Jusqu’à présent, l’Hexagone comptait quatre opérateurs majeurs. On y retrouve bien sûr Orange, anciennement France Télécom, qui repousse la fin de l’ADSL faute de fibre pour tous. On compte également Bouygues Telecom, qui vient de fêter ses 30 ans. On retrouve ensuite Free, qui fracasse le marché avec le premier forfait illimité en France et dans 135 pays pour 29,99 €/mois. Et bien sûr, on retrouve Altice France-SFR, qui a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle box internet compatible avec le Wi-Fi 7.

Mais il ne faut pas oublier qu’en coulisses, un rachat de SFR se prépare depuis un certain temps. L’année dernière déjà, Orange, Free et Bouygues Telecom mettaient pas moins de 17 milliards d’euros sur la table pour racheter SFR. Mais Altice, la maison mère de l’opérateur au carré rouge, a décliné cette offre.

Quelques mois plus tard, les trois opérateurs sont revenus à la charge avec une nouvelle proposition. Orange, Free et Bouygues ont cette fois proposé pas moins de 20,35 milliards d’euros au groupe Altice. Et il semblerait que cette fois, le groupe de Patrick Drahi ait finalement cédé à la tentation.

Rachat de SFR : Bouygues Telecom se taille la part du lion

En effet, Orange, Free et Bouygues Telecom viennent bel et bien de signer un protocole d’accord avec Altice France en vue de l’acquisition de SFR. En cas de feu vert des autorités de la concurrence, cette signature signifierait la disparition pure et simple de SFR, dont les clients seront répartis entre ses trois anciens concurrents.

Et le grand gagnant de l’opération semble être Bouygues Telecom, qui devrait mettre la main sur 42 % de l’ex-Altice/SFR. L’opérateur reprendrait l’ensemble de la clientèle Business de SFR, avec un chiffre d’affaires estimé à 1,2 milliard d’euros. Côté services grand public, Bouygues récupérerait pas moins de 3,8 millions de clients mobiles, ainsi que 2,6 millions de clients fixes.

Mais les deux principaux concurrents de Bouygues Telecom, Orange et Free, ne sont pas en reste. En effet, le groupe Iliad (Free) devrait récupérer quelque 6 millions de clients de l’offre RED by SFR, qui a coûté à l’entreprise 10 millions d’euros d’amende pour ses faux forfaits mobiles « garantis à vie ». On retrouve enfin Orange, qui devrait mettre la main sur près de 4,9 millions de clients SFR.

Orange, Free et Bouygues Telecom vont devoir attendre le feu vert des autorités

Il est toutefois important de noter que cette acquisition doit d’abord être approuvée par les autorités de la concurrence. C’est d’ailleurs ce que rappelle le ministre de l’Économie, Roland Lescure, qui déclare :

« Cette annonce marque une étape majeure et déterminante pour une opération structurante qui concerne l’ensemble du secteur télécom français et européen […] Elle doit désormais faire l’objet d’un examen approfondi par les autorités de la concurrence compétentes, qui auront la responsabilité d’évaluer avec la plus grande rigueur ses conséquences sur le marché, la diversité de l’offre, ainsi que sur l’équilibre concurrentiel. »

Par ailleurs, les actuels clients SFR devraient conserver leurs offres pendant la période de transition, qui pourrait s’étaler sur plusieurs années. Bouygues Telecom, par exemple, assure vouloir mettre en place une transition progressive et maîtrisée. À cette occasion, l’entreprise affirme se placer potentiellement en deuxième position sur le marché des télécommunications françaises.

Rachat de SFR par Free, Orange et Bouygues : une « étape historique »

« Bouygues Telecom franchit une étape historique dans son développement en signant un protocole d’accord pour l’achat de SFR », explique Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom. « Alors que nous venons de célébrer nos 30 ans, cette opération nous permettra de changer de dimension en devenant le numéro 2 des télécommunications en France, avec pour ambition de toujours mieux servir nos clients. »

D’ailleurs, les actuels clients de Bouygues Telecom équipés d’un décodeur TV Bbox vont être aux anges. En effet, l’entreprise vient d’offrir pas moins de 11 nouvelles chaînes. L’opérateur propose également un forfait ultra-généreux avec un nouveau smartphone tous les deux ans.

De son côté, Free résilie unilatéralement et coupe internet à des milliers d’abonnés ADSL. Par ailleurs, Orange modifie ses forfaits pour le mieux, avec notamment plus de data et des baisses de prix.