Rachat de SFR : les opérateurs lancent une offensive à 17 milliards d’euros, cette fois c’est la bonne ?

Les choses s'accélèrent dans l'affaire du rachat de SFR, avec cette fois une nouvelle offre groupée de la part des autres opérateurs. Bouygues Telecom, Free et Orange se sont réunis pour mettre 17 milliards d'euros sur la table. Une offre qui devra passer plusieurs salves de validation avant d'être effective et d'enterrer définitivement SFR.

C'est une histoire qui n'en finit pas de faire parler d'elle. Après des années de difficultés financières, SFR est sur le point de passer l'arme à gauche. Chez la concurrence, ça se remue pour savoir comment se partager le gâteau. Les négociations ont commencé un peu plus tôt dans l'année entre Illiad, Bouygues Telecom, Orange et Free. Alors que ce genre de choses prend généralement du temps, la justice autorise dès l'été une potentielle procédure de rachat.

Ça n'a pas tardé. À peine quelques jours plus tard, les trois opérateurs restants réfléchissent déjà à former une alliance pour racheter leur concurrent. Finalement, c'est ce mardi 14 octobre que la nouvelle est annoncée via un communiqué de presse. C'est officiel : Bouygues Telecom, Free et Orange offrent 17 milliards d'euros pour absorber SFR. Ou plutôt, comme le précise le communiqué, de racheter les actifs de l'entreprise – sans hériter de sa dette.

SFR n'a sûrement plus que deux ans à vivre

Les trois opérateurs en profitent pour annoncer une première répartition sur laquelle ils se sont mis d'accord. Bouygues Telecom apporterait ainsi 43% des fonds, tandis que Free et Orange ajouteraient respectivement 30% et 27% de la somme. Quant à la partie business, l'activité B2C (pour les particuliers) sera répartie équitablement entre les trois entreprises, l'activité B2B (pour les professionnels) reviendrait à Bouygues Telecom et Free et, enfin, le réseau mobile sera intégralement remis à Bouygues Telecom.

Maintenant que les opérateurs ont présenté leur main, il ne reste plus qu'à procéder aux différentes vérifications. Comme le rappelle le communiqué de presse, “il n'y a aucune certitude à ce stade que cette offre indicative puisse aboutir à un accord.” En effet, les acteurs doivent en premier lieu vérifier que leurs estimations sont bonnes (et que SFR ne leur cache pas une mauvaise surprise). Une fois chose faite, l'offre doit être évaluée par l'Autorité de la concurrence et l'ARCEP.

Selon Bouygues Telecom, le rachat ne sera pas finalisé avant le second semestre 2027.