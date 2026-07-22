Ninja Foodi FLEX 7-en-1 : le airfryer XXL de 10,4 litres est à prix réduit pour les soldes !

Vous souhaitez acheter un airfryer avec une capacité XXL pour cuisiner pour toute la famille ? L’excellent Ninja Foodi FLEX de 10,4 litres est actuellement en promotion. Vous pouvez ainsi l’obtenir à 206,99 € au lieu de 269,99 € grâce au code PASN10 !

Air Fryer Ninja Foodi Flex

Vous n’avez pas encore de airfryer ou vous souhaitez choisir un modèle suffisamment grand pour cuisiner des grandes portions pour toute la famille ? Ce bon plan est fait pour vous. Durant les soldes, vous avez la possibilité de vous offrir le Ninja Foodi FLEX 7-en-1 à prix cassé.

En effet alors qu’il est normalement en vente à 269,99 €, cette friteuse sans huiles affichée à 229,99 € Et avec le code PASN10, vous pouvez l’obtenir à 206,99 €. C’est actuellement son prix le plus bas sur le site officiel du géant américain.

Quelles sont les caractéristiques du Ninja Foodi FLEX ?

À mi-chemin entre friteuse et four électrique, les airfryer vous donnent la possibilité de cuisiner plus sainement tout en gardant toute la gourmandise grâce à une circulation optimale de l’air chaud. Avec sa capacité de 10,4 litres, le Ninja Foodi FLEX est parfaitement adapté aux grandes tablées.

Vous avez la possibilité de diviser le grand bac en deux compartiments différents grâce au séparateur amovible fourni. Vous pouvez ainsi préparer 2 plats différents en même temps. La technologie Dual Zone vous donne la possibilité d’appliquer des programmes distincts pour chaque compartiment. Et avec la fonction SYNC, vous pouvez synchroniser la fin de cuisson.

Grâce aux 7 programmes de cuisson, la friteuse sans huile Ninja Foodi FLEX s’adapter à tous vos besoins, aussi bien pour des plats salés que des préparations sucrées. Ainsi, en plus du mode Air Fry, vous avez les modes Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate et Prove. De plus, vous pouvez personnaliser la température de 40 à 240 °C.


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