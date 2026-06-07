Fin de la 2G : Orange accélère les coupures en France, des millions d’utilisateurs concernés

La 2G, c’est bientôt fini. Orange est en effet en train de faire un grand ménage à travers la France. Et, dans quelques jours, pas moins de 7 départements se verront privés du vénérable réseau.

À l’heure du tout 5G, et bientôt de la 6G, la 2G n’a malheureusement plus sa place dans l’Hexagone. Et les opérateurs l’ont bien compris. En effet, ces derniers commencent à « débrancher » la 2G petit à petit dans toute la France. Dans ce cadre, SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom ont récemment annoncé leur calendrier. Résultat : les vagues de fermeture de la 2G s’enchaînent chez Orange depuis le 31 mars 2026.

Et pour cause : le nombre d’utilisateurs de la 2G est en chute libre. Selon l’Arcep, le nombre de cartes SIM 2G a reculé de près de 9,5 % au quatrième trimestre 2025, ce qui représente une baisse considérable. Au total, 2,4 millions de cartes SIM uniquement 2G seraient encore en circulation en France.

Fin de la 2G chez Orange : quels départements sont concernés ?

Face à ce constat, Orange accélère les fermetures. L’ex-France Télécom s’attaque désormais au sud-ouest de la France, avec sept départements qui seront privés de 2G à compter du 9 juin 2026. Il s’agit de l’Ariège (09), du Lot (46), du Lot-et-Garonne (47), des Hautes-Pyrénées (65), du Gers (32), du Tarn-et-Garonne (82) et de la Haute-Garonne (31).

Et ces coupures ne sont pas sans conséquences quand on sait que certains téléphones compatibles 4G utilisent encore la 2G ou la 3G pour les appels. Les possesseurs de téléphones ne supportant que la 2G se verront ainsi privés de passer des coups de fil, d’envoyer des SMS et même de passer des appels d’urgence.

L’arrêt de la 2G est motivé par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la très grande majorité des connexions mobiles passent par la 5G ou la 4G. Et pourtant, les vénérables réseaux 2G et 3G représenteraient entre 21 % et 33 % de la consommation électrique de l’ensemble des réseaux mobiles. Par ailleurs, la fin de la 2G est un véritable casse-tête pour les constructeurs automobiles.

D’ailleurs, la 3G elle-même s’apprête à tirer sa révérence. Orange et SFR devraient fermer leur réseau d’ici fin 2028, suivis de près par Bouygues Telecom, qui en fera de même l’année suivante.

Source : Orange