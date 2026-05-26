Bouygues Telecom sort le grand jeu pour ses 30 ans : deux offres inédites à 30 € et une avalanche de cadeaux

Bouygues Telecom fête ses 30 ans : après avoir dévoilé trois nouveaux produits en début d’année, l’opérateur lance désormais deux offres anniversaires inédites à 30 euros par mois, ainsi que des animations spéciales.

Bouygues Telecom souffle sa trentième bougie en 2026 et l’opérateur a opté pour une célébration en plusieurs temps. Dès le début de l’année, il a annoncé la couleur avec trois nouveaux produits : une Bbox 5G nouvelle génération, un décodeur dopé à l’IA et l’Extra Bbox – une box de secours universelle pour lutter contre les pannes Internet.

Mais alors que l’opérateur fête véritablement ses 30 ans ce mois-ci, il a décidé de lancer dès le 26 mai une salve d’offres anniversaires inédites et d’animations spéciales pour tous – actuels comme futurs clients. On vous les détaille dans cet article.

Bouygues Telecom lance pour ses 30 ans deux offres inédites et deux jeux pour remporter des cadeaux

Intéressons-nous aux offres promotionnelles d’abord. La première est l’offre Bbox Anniversaire. Cette offre fixe inédite donne accès à plus de 180 chaînes avec deux décodeurs TV et l’application b.tv. En termes de débits, on est sur l’équivalent de la Bbox Must (2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi). Et elle repose sur une Bbox Wi-Fi 6E : ce n’est pas la plus moderne de l’opérateur, mais Bouygues offre un abonnement Amazon Prime pendant 24 mois – qui passera ensuite à 6,99 euros par mois. Le prix de cette offre ? 30 euros par mois pour les clients BiG ; pour les autres : 30 euros mensuels pendant un an, puis 37 euros.

La seconde est un Forfait Anniversaire 30 ans avec smartphone. Il donne accès à Internet dans plus de 150 pays : 350 Go en France métropolitaine, DOM, Suisse et Europe ; 40 Go dans les autres, tels que les États-Unis, le Canada, le Japon, le Maroc, la Tunisie ou encore la Turquie. Il s'accompagne d'une seconde SIM Internet. Son prix ? Là encore 30 euros par mois, mais seulement la première année : ce forfait passera ensuite à 40 euros mensuels.

Enfin, Bouygues Telecom propose également deux jeux du 26 mai au 23 juin accessibles via la nouvelle rubrique « Ensemble » de son application. Ces jeux sont « L’instant gagnant » pour tenter de remporter « des milliers de cadeaux et 30 Golden SIM » et « Je remonte le temps » qui met en jeu 150 000 euros et des cadeaux high-tech.