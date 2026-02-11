SFR va lancer une box WiFi 7 disponible pour tous, le chant du cygne de l’opérateur ?

SFR a annoncé relativement discrètement le lancement d'une nouvelle box Internet compatible avec le WiFi 7. Celle-ci fait suite à la SFR Box+, disponible uniquement aux abonnés Fibre Premium, mais intervient surtout juste avant la revente quasi officielle de l'opérateur.

On pensait SFR sur son lit de mort, mais l'opérateur continue comme si de rien n'était. En octobre dernier, celui-ci a activé la 5G+ sur son réseau et lancé par la même occasion un nouveau forfait illimité. Aujourd'hui, il fait une nouvelle annonce, bien plus discrète mais non moins importante pour ses clients : l'arrivée prochaine d'une nouvelle box Internet, qui pourrait bien bousculer le petit monde des télécoms.

En effet, à ce jour, la plupart des grands opérateurs disposent d'une offre box compatible avec le WiFi 7. SFR n'est pas en reste avec sa Box 10+. Toutefois, celle-ci est à ce jour uniquement disponible aux clients ayant souscrit à un abonnement Fibre Premium. Cela devrait bientôt changer avec cette fameuse nouvelle box, sobrement intitulée SFR Box 10, qui, promet l'opérateur, sera “une version accessible à tous ses clients”.

SFR veut “offrir” le WiFi 7 à tous ses abonnés

Pour l'heure, SFR ne précise pas quand cette nouvelle box sera disponible. En effet, cette annonce prend la forme d'une simple ligne dans un long communiqué de presse publié sur le compte X (anciennement Twitter) de sa maison-mère Altice. Autrement dit, pour ce qui est de la date de sortie, il faudra se contenter du maigre “prochainement” indiqué dans le document.

Inutile de préciser qu'il en va de même des spécificités techniques, absentes à l'appel. À moins de s'aller à diverses prédictions basées sur ce que fait déjà la concurrence en la matière, impossible de prédire ce que la boîte contiendra réellement, ou encore quelle bande-passante celle-ci proposera. En revanche, on peut noter que SFR prévoit de rendre cette box accessible “à tous ses clients”.

Il se pourrait donc que SFR soit le premier opérateur à permettre un accès au WiFi indépendamment du forfait auquel l'utilisateur a souscrit. Là encore, tout est à formuler au conditionnel. Il est possible que SFR réduise les capacités de sa box pour les forfaits les moins chers, afin d'inciter à opter pour une meilleure formule. Il faudra attendre pour savoir ce qu'il en est vraiment.