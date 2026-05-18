Il est censé protéger votre smartphone, mais cet accessoire ruine sa batterie : voici l’astuce toute bête pour y remédier

Savez-vous qu’il existe un accessoire qui peut nuire à la santé de votre smartphone alors même que sa vocation est de le protéger ? En empêchant la bonne dissipation de la chaleur, certaines coques réduisent la longévité de la batterie. Par chance, y remédier est simple comme bonjour. Mais toutes les coques ne sont pas logées à la même enseigne. Passons en revue celles dont il est conseillé de se passer pendant la recharge.

Lorsqu’on s’offre un nouveau smartphone, on accompagne bien souvent cette acquisition de l’achat d’une coque. Si pour certains il s’agit d’un véritable accessoire de mode que l’on peut changer au gré des saisons ou de ses humeurs, c’est avant tout un moyen de protéger son précieux appareil.

Mais si elle protège votre téléphone de potentielles chutes, une coque peut également – dans certains cas – nuire à la santé de sa batterie, que vous optiez pour une recharge filaire ou sans fil. La raison est simple : certaines coques entravent la bonne dissipation thermique. Voyons comment y remédier.

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Les coques de téléphone peuvent dégrader la santé de la batterie

C’est désormais de notoriété publique : la chaleur est l’ennemie de nos appareils. La surchauffe réduit leurs performances, leur vitesse de recharge, mais également la longévité de leur batterie.

C’est pourquoi il est conseillé de privilégier les endroits frais et ventilés pour recharger son téléphone et, par conséquent, d’éviter de le laisser au soleil, sur son vêtement, son lit ou – pire encore – sous son oreiller.

Il existe également de bonnes pratiques à adopter pour protéger la batterie, comme la limite de recharge et la recharge optimisée – que vous pouvez désactiver temporairement si vous êtes pressé et devez booster la recharge de votre smartphone.

Mais si ces recommandations sont connues, elles perdent inéluctablement en pertinence si la coque de votre appareil vient annuler leurs effets. La bonne nouvelle, c’est qu’il est facile de remédier à une (sur)chauffe induite par une coque : il suffit de la retirer. Mais dans quel(s) cas est-ce conseillé ? Nous y venons.

Voici les types de coques qu’il vaut mieux retirer pendant la recharge de votre téléphone

Évidemment, toutes les coques ne se valent pas. Certaines, comme les MagSafe, sont même spécifiquement conçues pour la charge sans fil. Toutefois, il en existe d’autres qui agissent comme des isolants thermiques en étant très épaisses et/ou très ajustées.

Les coques en silicone, en cuir, en métal ou faites de certains plastiques tout comme celles présentées comme ultra résistantes : ce sont elles qu’il vaut mieux retirer pour éviter une dégradation prématurée de la batterie de votre smartphone et une recharge ralentie.

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Voici d’autres astuces à adopter pour préserver la batterie de votre smartphone

Et si jamais vous avez un doute, ne prenez pas de risque et préférez retirer l’accessoire pendant la recharge. Notez également que nombreux sont ceux qui ont décidé de se passer de coque au quotidien : ils ont confiance en la robustesse de leur smartphone – haut de gamme bien souvent – et désirent en préserver le design, la finesse, la légèreté…

Pour bénéficier de la meilleure vitesse de recharge sans fil, il est par ailleurs conseillé de privilégier un chargeur et une coque adaptés. Mais pour protéger la batterie de votre téléphone et optimiser sa recharge, il existe d’autres astuces. On évoquait les modes dédiés dans les Paramètres système, mais vous pouvez aussi limiter la consommation d’énergie pendant la recharge pour éviter la surchauffe, ou encore opter pour un chargeur et un câble certifiés.