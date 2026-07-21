Les écrans LG installent des logiciels espions et affichent des pubs McAfee sur les PC Windows

La connexion d'un écran LG à un PC Windows provoque l'installation de logiciels espions et publicitaires sans l'autorisation de l'utilisateur.

écran LG
Crédit : LG

Quand on achète un moniteur gaming haut de gamme d'une marque reconnue comme LG, on ne s'attend pas à ce qu'il nous espionne et nous affiche des publicités pour un antivirus. Et pourtant. C'est la mésaventure rencontrée par de nombreux consommateurs avec plusieurs modèles récents d'écrans LG. Suite à leurs plaintes sur Reddit, Gamers Nexus a réalisé le test et s'est procuré un LG UltraGear 34GX900A-B. Affichage OLED 21:9, 34 pouces, définition 3 440 x 1 440 pixels, 240 Hz, latence annoncée de 0,03 seconde, HDMI 2.1 et USB-C… il ne lui manque rien et il est vendu à 1 000 euros en France (en promotion à 729 euros au moment de l'écriture de cet article).

Lors de la première connexion du moniteur à un PC tournant sous Windows 11, Windows Update installe silencieusement les mises à jour des pilotes LG et l'application LG Monitor App Installer, sans aucune demande d'autorisation. Dans le cas des pilotes, c'est assez classique et il n'y a pas de quoi s'en inquiéter, ils sont généralement installés et mis automatiquement à jour par l'OS. Pour l'application, c'est déjà plus douteux. D’autant plus que contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne sert absolument pas à régler l'écran.

Un moniteur LG premium qui fait la publicité de McAfee

LG Monitor App Installer se contente de rediriger les utilisateurs vers les autres applications LG… et de faire de la publicité pour les solutions de cybersécurité McAfee. Des pop-up sont affichés dans le coin inférieur droit de l'écran d'accueil pour faire la promotion des produits de la marque. Microsoft autorise les fabricants de périphériques à associer une application de support matériel qui s'installe automatiquement sur les PC, mais seulement si elle n'envoie “aucune notification à l'utilisateur une fois l'application installée”.

Gamers Nexus s'insurge contre cette pratique et rappelle qu'il y a des antécédents chez LG, avec la présence de logiciels espions dans ses Smart TV. Sur la page Windows Store de LG Monitor App Installer, on apprend que le programme a accès à toutes les ressources système et à la connexion Internet. La collecte automatique de données sur l'appareil, l'activité Internet et les informations de géolocalisation est aussi mentionnée. Beaucoup trop pour un logiciel qui s'impose sur nos machines sans notre consentement explicite.


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