Bouygues Telecom : forfait ultra généreux et nouveau smartphone tous les 2 ans, voici 2 offres à ne pas manquer !

Bouygues Telecom vient de dévoiler deux nouvelles offres très intéressantes : Smart Change 24 mois qui permet de changer son smartphone tous les deux ans et le forfait Mega BiG qui offre une grosse enveloppe data en France mais aussi à l’étranger. On vous explique tout.

Découvrir les offres Bouygues Telecom

Pour fêter l'arrivée des beaux jours, Bouygues Telecom propose deux nouvelles formules qui viennent résoudre des problèmes couramment rencontrés par les consommateurs. Le premier problème, c’est que les smartphones sont de plus en plus chers et qu’il est donc difficile de pouvoir s’offrir un nouveau modèle régulièrement. Ainsi, en septembre dernier, Bouygues Telecom avait annoncé Smart Change : une offre qui permet de changer de smartphone tous les ans tout en faisant des économies. Mais si vous n’avez pas besoin d’un nouveau smartphone chaque année, il existe dorénavant Smart Change 24 mois qui permet de changer de mobile tous les deux ans.

Le second problème concerne les personnes qui sont souvent à l’étranger et qui se retrouvent trop rapidement à court de données mobiles. C’est une situation que peuvent particulièrement les étudiants qui partent étudier plusieurs mois à l’étranger. Pour régler ce problème, Bouygues Telecom vient de dévoiler son forfait Mega BiG qui permet d’avoir 250 Go de data en France, Europe, DOM et Suisse, ainsi que 40 Go depuis de nombreuses destinations internationales comme le Maroc, les Etats-Unis, la Turquie, le Canada, la Tunisie…

Smart Change 24 mois : comment ça fonctionne ?

Pour pouvoir profiter de l’offre Smart Change 24 mois, vous devez vous abonner au forfait Bouygues Telecom Confort 130 Go à 19,99 euros par mois. Vous pourrez ensuite choisir votre smartphone parmi les modèles éligibles. Vous devrez vous acquitter d’un acompte d’un faible montant et le reste du montant et mensualisé sur 30 mois sous la forme d’un crédit avec un TAEG de 11,69%.

Et pour fêter le lancement de cette offre, vos 4 premières semaines sont avec un TAEG à 0%. 2 ans après l’achat de votre mobile, il vous suffit de vous rendre en boutique pour changer de smartphone, en reconduisant l’offre Smart Change 24 mois, ou non.

Pour rappel, si vous voulez changer de smartphone tous les ans, il existe Smart Change 12 mois, qui est accessible aux abonnés des forfaits mobile Intégral (250 Go) et Intégral+ (400 Go).

Découvrir Smart Change 24 mois

Forfait Mega BiG : qu’est-ce qu’il contient ?

Mega BiG de Bouygues Telecom est le forfait idéal pour les personnes qui ont besoin d’une grosse enveloppe de données internet en France et à l’étranger. C’est particulièrement intéressant, entre autres, pour les étudiants qui partent en semestre à l’étranger et qui veulent continuer à streamer des films et séries, pour les travailleurs qui sont souvent en déplacement et qui font régulièrement des réunions en visio, ou pour les grands voyageurs.

Avec le forfait Mega BiG, vous peuvez profiter d’une enveloppe de data conséquente dans plus de 150 destinations dans le Monde. Ainsi, vous bénéficiez de 250 Go en France, Europe, DOM et Suisse, mais aussi de 40 Go dans de nombreux autres pays dont le Maroc, les Etats-Unis, la Turquie, le Canada, la Tunisie…

Pour les appels, SMS et MMS, ils sont illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe, les DOM et la Suisse. Et bien évidemment, vous bénéficiez du meilleur réseau pour l’internet mobile en 2025 (selon nPerf)

Ce forfait est accessible pour seulement 19,99 euros par mois si vous êtes un client BiG, et sinon pour 29,99 euros par mois. C’est un forfait sans engagement, sauf si vous en profitez pour faire l’acquisition d’un smartphone en même temps. L’engagement est alors de 24 mois.