Balco 260 : BLUETTI lance son système solaire de balcon à moins de 900 euros

Pas besoin d'un toit pour produire sa propre électricité solaire. BLUETTI lance le Balco 260, un système qui se pose sur un balcon en trois étapes, sans électricien ni perçage, et promet jusqu'à 1632 euros d'économies par an.

Découvrir le Balco 260 chez BLUETTI

Vous rêvez de faire tourner votre climatiseur ou votre frigo à l'énergie solaire, mais vous n'avez ni toit ni jardin ? BLUETTI a la solution. La marque lance officiellement ce 13 juillet le Balco 260, un système solaire de balcon pensé pour les locataires et les habitants d'appartement. Sans perçage, sans électricien et installable en quelques heures, il transforme votre balcon en petite centrale électrique personnelle. Pour son lancement, BLUETTI propose une remise de 510 euros avec le code BALPHON, ou 5% sur l'ensemble du catalogue avec bluettiphon. De quoi alléger sérieusement la facture d'électricité.

Les offres de lancement en un coup d'œil

Pour son lancement, BLUETTI décline le Balco 260 en plusieurs formules selon votre équipement et vos besoins. Et pour célébrer le lancement, la marque propose le code BALPHON offre 510 euros de remise sur le Balco 260 seul ou sur n'importe quel pack (valable jusqu'au 30 septembre 2026) :

Balco 260 seul à 889 euros (prix de lancement), puis 1399 euros au tarif normal

à 889 euros (prix de lancement), puis 1399 euros au tarif normal Storage Upgrade Kit , pour ceux qui ont déjà des panneaux solaires (Balco 260 + batterie d'extension BC 260) à 1689 euros au lieu de 2199 euros

, pour ceux qui ont déjà des panneaux solaires (Balco 260 + batterie d'extension BC 260) à 1689 euros au lieu de 2199 euros Starter Kit , idéal pour un premier équipement (Balco 260 + 2 panneaux solaires 450W) à 1059 euros au lieu de 1569 euros

, idéal pour un premier équipement (Balco 260 + 2 panneaux solaires 450W) à 1059 euros au lieu de 1569 euros SolarMax Kit , pour les balcons bien exposés (Balco 260 + 4 panneaux solaires 450W) à 1289 euros au lieu de 1799 euros

, pour les balcons bien exposés (Balco 260 + 4 panneaux solaires 450W) à 1289 euros au lieu de 1799 euros SavingMax Kit, la formule la plus complète (Balco 260 + BC 260 + 4 panneaux solaires 450W) à 1989 euros au lieu de 2499 euros

En parallèle, avec le code bluettiphon, vous profitez de 5% de réduction sur tout le catalogue BLUETTI. Les deux ne se cumulent pas, à vous de calculer lequel vous fait économiser davantage.

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Installation facile, puissance au rendez-vous : les atouts du Balco 260

Au-delà du prix, ce qui devrait vous convaincre, c'est la facilité d'installation. Pas besoin de percer un mur ni d'appeler un électricien : vous accrochez les panneaux solaires sur votre rambarde à l'aide des supports fournis, vous connectez le câble à l'unité, puis vous branchez le tout sur une prise classique, intérieure ou extérieure. Même si vous n'avez jamais touché à ce type d'équipement, comptez seulement quelques heures pour tout mettre en route.

Côté puissance, vous profitez de 1200W de batterie et 1100W issus du réseau, pour une sortie totale de 2300W : de quoi faire tourner votre frigo, une climatisation portable, un micro-ondes ou plusieurs ventilateurs en même temps. Sa batterie LiFePO₄ de 2560Wh peut grimper jusqu'à 15kWh si vous ajoutez cinq batteries d'extension, de quoi alimenter une climatisation de fenêtre de 1000W pendant plus de 15 heures, ou un modèle portable de 800W pendant plus de 18 heures.

Et si vous avez plusieurs pièces à équiper, vous pouvez relier jusqu'à six unités Balco 260 sans fil grâce à BLUETTI Space, la fonctionnalité qui les fait fonctionner comme un seul système plutôt que de façon isolée. Cette mise en réseau passe par l'application BLUETTI, disponible sur l'App Store et Google Play : pensez à la mettre à jour, ainsi que le logiciel de votre Balco directement depuis l'app, pour profiter de ses dernières fonctionnalités.

Sur vos économies, BLUETTI annonce jusqu'à 1632 euros de réduction par an sur votre facture d'électricité, grâce à une efficacité de 96,1% et une consommation en veille limitée à 14,5W. Vous bénéficiez aussi d'une intelligence artificielle qui suit en temps réel les prix de l'électricité et la météo locale pour optimiser automatiquement vos cycles de charge et de décharge, avec la possibilité de tout personnaliser depuis votre smartphone.

Vous n'avez pas non plus à vous soucier des intempéries : certifié IP65, le Balco 260 fonctionne de -20°C à 55°C et intègre un boîtier ignifuge 5VA, la meilleure certification du secteur. Des capteurs surveillent en continu la tension, la température et l'état des cellules, avec une alerte immédiate sur votre smartphone en cas d'anomalie. Vous pouvez enfin le connecter à des compteurs intelligents comme le Shelly Pro 3EM ou l'everHome EcoTracker IR, ainsi qu'à Google Home, Amazon Alexa ou Home Assistant.

Découvrir le Balco 260 chez BLUETTI

Le Balco 260 démarre à 889 euros, avec des packs complets accessibles dès 1059 euros : de quoi produire votre propre électricité solaire sans avoir de toit ni de jardin. Il est disponible depuis le 13 juillet 2026 sur le site BLUETTI. Pensez à utiliser le code BALPHON (valable jusqu'au 30 septembre 2026) pour profiter des 510 euros de remise, ou bluettiphon si vous préférez les 5% sur l'ensemble du catalogue, sachant que les deux ne se cumulent pas.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par BLUETTI.