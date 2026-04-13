SFR condamné à 10 millions d’euros d’amende pour ses faux forfaits mobiles “garantis à vie”

Pour lutter contre les offres à petit prix de Free et attirer les clients, SFR vendait sous sa marque Red by SFR des forfaits mobiles à prix “garantis à vie” et “sans condition de durée”. Une promesse qui n'a pas été tenue. La justice a condamné l'opérateur à une amende de 10 millions d'euros pour “pratiques commerciales trompeuses”

SFR vente décision tribunal
Crédits : Adobe Stock

SFR a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 10 millions d’euros (dont 5 millions d'euros de sursis) pour “pratiques commerciales trompeuses”. L'opérateur est épinglé pour ses forfaits mobiles RED by SFR, qui promettaient des petits prix “garantis à vie” et “sans condition de durée”. Dans sa communication, SFR utilisait aussi la mention “sans prix qui doublent au bout d’un an”, référence à certains abonnements à bas coût pendant 12 mois, mais dont le tarif augmentait sensiblement par la suite, pratique qui existe toujours, mais surtout pour l'internet fixe.

SFR avait notamment lancé ce type d'offres et sa marque low cost RED by SFR pour répondre à Free Mobile, dont l'arrivée sur le marché a entraîné une forte baisse des prix des forfaits. Pour se démarquer de ses concurrents (Orange lançait alors Sosh et Bouygues Télécom B&You), RED by SFR promettait monts et merveilles, mais les consommateurs ont vite déchanté. Les hausses tarifaires se sont vite enchaînées, souvent justifiées par des options nouvellement intégrées ou une enveloppe data plus conséquente.

Les forfaits mobiles RED by SFR n'étaient pas “à vie”

SFR a aussi été contraint d'afficher le jugement sur la page d'accueil de son site internet et ses réseaux sociaux, une sanction qui va permettre à de nombreux clients actuels ou potentiels d'en être informés. Voici le message complet : “Par jugement en date du 19 mars 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la SA SFR pour les délits de pratiques commerciales trompeuses portant, dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de forfaits téléphoniques vendus sous la marque RED by SFR, sur l'usage d'allégations de pérennité (notamment « sans condition de durée », « sans prix qui double au bout d'un an », « pendant un an et après aussi », « à vie », « garanti à vie ») fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi que sur la portée des engagements de l'annonceur, commis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, à la peine principale d’amende de 10 millions d’euros dont 5 millions assortie du sursis”.

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Capture d'écran Phonandroid du site de SFR.

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