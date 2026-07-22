Vous avez forcément déjà été piraté, voici comment limiter les dégâts au maximum

Il faut voir la vérité en face : les fuites de données sont désormais si récurrentes qu'il est presque certain que votre adresse mail, ou pire, s'est déjà retrouvée dans l'une d'elles. Si la chose n'est pas très reluisante en soi, elle n'est pas pour autant une fatalité. Dans ce dossier, on vous explique comment vous protéger au mieux contre les cyberattaques.

Désolé d'être aussi direct, mais vos données personnelles se promènent actuellement librement sur Internet. À l'heure très précise où sont écrites ces lignes, probablement même depuis plusieurs années, des pirates ont accès à certaines informations sensibles sur vous. Dans le meilleur des cas, il s'agit de vos contacts, comme votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Dans le pire, il s'agit de vos coordonnées bancaires.

Ainsi, même si vous êtes persuadé d'avoir toujours fait extrêmement attention aux sites que vous fréquentez et à qui vous livrez vos informations les plus sensibles, le fait est que tout n'est pas toujours sous votre contrôle. Des plateformes parfois fortement sécurisées laissent une petite faille, une minuscule porte par laquelle rentrer, menant à de gigantesques fuites de données, touchant parfois plusieurs millions d'utilisateurs.

Comment savoir si vos données ont déjà fuité sur le web ?

Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Ça tombe bien, il existe un moyen très simple de vérifier si vous vous êtes déjà retrouvés dans une base de données obscure. Il existe un site qui permet précisément de savoir cela, simplement en entrant son adresse mail. Ce site, désormais célèbre, n'est autre que Have I Been Pwned (traduction : “me suis-je fait avoir ?”, ou plutôt dans ce contexte “me suis-je fait pirater ?”).

Depuis plusieurs années, cette plateforme regroupe toutes les fuites de données connues pour permettre à ses utilisateurs de savoir dans lesquelles leur nom est déjà apparu. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur le site en cliquant sur le lien ci-dessous. Une fois dessus, entrez votre adresse mail dans la barre de recherche. Si celle-ci figure dans une (ou vraisemblablement plusieurs) fuite(s) de données, le site affiche une chronologie de toutes les attaques qui y ont mené.

Rendez-vous sur Have I Been Pwned

Une fois votre recherche effectuée, vous aurez donc un historique complet de toutes les fuites de données dans laquelle votre adresse mail apparaît. Autrement dit, si vous avez créé un compte sur une plateforme, chez un opérateur ou n'importe quel service en ligne s'étant fait pirater au cours des dernières années, le site vous montrera la date de l'attaque ainsi que l'ensemble des données qui ont été compromises lors de celle-ci.

Mes données personnelles ont fuité lors d'un piratage : comment réagir ?

Maintenant que l'on a mis les choses au clair, voyons comment limiter les dégâts. Tout d'abord, pas de panique : si vous n'avez constaté aucun mouvement étrange sur votre compte en banque au cours des derniers mois, a priori, vous avez échappé au pire. Néanmoins, les fuites de données peuvent toujours s'avérer dangereuses, même lorsqu'il ne s'agit que d'une simple adresse mail dans la nature.

La première chose à faire est donc bien entendu de modifier tous vos mots de passe compromis. On ne le dira jamais assez, il existe quelques points clés à respecter pour générer un mot de passe digne de ce nom :

utilisez un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux

écrivez au moins une dizaine de caractères

ne créez pas un mot de passe qui a une signification quelconque

surtout, n'utilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs plateformes

L'idéal serait en plus de changer d'adresse mail sur les comptes corrompus. Mais cela s'avère vite compliqué sur certaines plateformes. Dans ces cas-là, le changement de mot de passe est un impératif à ne pas rater. Gardez en tête qu'une base de données est souvent remise en circulation, puis revendue plusieurs mois, voire plusieurs années après la fuite originelle. Vos données ne seront donc jamais en sécurité tant que vos comptes seront toujours accessibles par des pirates.

Comment se protéger contre les attaques après une fuite de données ?

Attention aux mails et appels que vous recevez

Vous vous demandez peut-être ce qu'un pirate pourrait bien faire avec seulement votre adresse mail, mais sans mot de passe qui va avec. En réalité, il s'agit là de la raison principale qui pousse les hackers à acheter ce type de base de données : constituer une gigantesque liste de contacts à qui envoyer en masse des arnaques, en espérant que quelques poissons mordent à l'hameçon. La première chose à faire est donc de se montrer extrêmement vigilant dès que vous recevez un mail ou un numéro de téléphone.

Voici quelques éléments à toujours vérifier dans un mail dès que vous avez un doute sur sa validité :

veillez à ce que l'adresse mail de l'expéditeur soit bien une adresse officielle, faites une recherche sur le web si nécessaire

attention aux fautes d'orthographe : s'il y en a beaucoup, c'est mauvais signe

si le mail génère un sentiment d'urgence : une promo qui expire sous 24 heures, une amende à payer sur-le-champ, un problème avec votre compte en banque…

Pour les appels, c'est encore plus simple : la plupart du temps il suffit de ne pas répondre à un numéro inconnu. Si la personne au bout du fil souhaite vraiment vous joindre, elle laissera un message sur votre répondeur et vous pourrez alors la rappeler. Alternativement, vous pouvez installer des filtres anti-spam. Votre opérateur en propose certainement un.

Activez la double authentification et les passkeys

Le meilleur moyen de se protéger contre un piratage est encore d'ajouter des obstacles entre le pirate et votre compte. Pour cela, la double authentification est reine. Dès que vous le pouvez, configurez un numéro de téléphone ou toute autre méthode ajoutant une seconde étape lors de votre connexion, nécessitant un deuxième appareil. Le pirate aura peut-être votre identifiant, mais pas accès à votre smartphone (si vous avez de la chance).

Les passkeys s'avèrent également très efficaces, puisqu'ils éliminent complètement la nécessité d'un mot de passe. Nous avons déjà préparé un article qui revient en détail sur le fonctionnement des passkeys. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les passkeys sont la méthode la plus sécurisée à date pour verrouiller un compte. N'hésitez donc pas à y avoir recours.

Utilisez un gestionnaire de mot passe

Si vous pensez qu'il vous sera impossible de retenir des dizaines de mots de passe complexes différents, vous avez bien raison. C'est exactement à cela que servent les gestionnaires de mots de passe. Ces derniers prennent généralement la forme d'extensions sur votre navigateur et parfois d'applications sur votre smartphone et proposent concrètement de stocker tous vos de passe. La plupart du temps, ils peuvent même remplir automatiquement pour vous les formulaires en ligne.

Le plus gros avantage des gestionnaires est sans doute leur générateur de mots de passe : plus besoin d'en chercher un vraiment efficace pendant des heures, l'outil le fait à votre place d'un simple clic, avant de le stocker dans votre coffre-fort. Voici une liste non exhaustive des meilleurs gestionnaires de mots de passe actuellement sur le marché. Certains sont gratuits et d'autres payants, veillez donc bien à comparer toutes les offres pour trouver celle qui vous correspond le mieux :