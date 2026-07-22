Voici pourquoi vous êtes une cible facile pour les arnaques sur les réseaux sociaux

Les arnaques ne passent plus par votre boîte mail. Elles se glissent entre deux stories, dans une pub sponsorisée ou une recommandation d'influenceur.

Pendant longtemps, la règle était simple : on se méfiait des mails inattendus, des pièces jointes douteuses, des expéditeurs inconnus. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des arnaques auxquelles vous pouvez être exposé n'arrivent même plus dans votre boîte de réception. Elles apparaissent pendant que vous scrollez votre fil Instagram, entre deux vidéos TikTok, ou se fondent dans les annonces Facebook Marketplace.

Et ce n'est pas qu'une impression : d'après le Global Scam Intelligence Report 2026 de Bitdefender, plus d'un internaute sur trois qui croise une arnaque sur les réseaux sociaux (36%) finit par cliquer, liker ou répondre. Un chiffre qui s'explique facilement : ces plateformes ne déclenchent pas le même réflexe de méfiance qu'un mail suspect. On y va pour se divertir, s'inspirer, découvrir des recommandations, le tout sans méfiance.

Pourquoi les réseaux sociaux sont un terrain plus fertile que l'email ?

Contrairement à un e-mail, un réseau social ne déclenche aucun réflexe de méfiance. Vous ouvrez Instagram, TikTok ou Facebook en cherchant du divertissement ou de l'inspiration, pas une menace pour votre sécurité. Résultat : votre cerveau évalue différemment ce que vous y voyez. Une publication sponsorisée paraît plus légitime qu'un mail aléatoire. Un produit recommandé par un créateur de contenu inspire davantage confiance qu'une publicité pop-up. Une vidéo partagée des milliers de fois fait office de preuve sociale, même quand elle est entièrement fabriquée par IA.

Les algorithmes de recommandation amplifient encore ce phénomène : ils vous proposent en continu du contenu susceptible de vous intéresser, y compris des publicités frauduleuses déguisées en promotions légitimes. Les plateformes sont censées vérifier leurs annonceurs, mais des publicités malveillantes parviennent régulièrement à passer entre les mailles du filet. Les escrocs l'ont bien compris : plutôt que d'interrompre votre navigation avec un message suspect, ils se fondent directement dans votre fil d'actualité, aux côtés du contenu que vous suivez déjà.

Le mode de vie plutôt que l'argent

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les arnaques financières classiques (fausses cryptos, faux placements) ne sont pas les plus efficaces sur les réseaux sociaux. Ce sont les arnaques liées au quotidien qui dominent : santé et bien-être, produits de beauté, soins de la peau, offres de mode, actualités de célébrités, voyages. Les campagnes santé dépassent 50% de taux d'interaction, le score le plus élevé de toutes les catégories, tandis que style, beauté et divertissement se situent au-dessus de la moyenne globale de 36%. À l'inverse, les arnaques liées aux cryptomonnaies et aux jeux d'argent obtiennent les moins bons résultats, car les utilisateurs associent d'emblée ces sujets à un risque financier et restent sur leurs gardes.

La raison est simple : une publicité pour un complément alimentaire, un soin à prix cassé ou un concours cautionné par une célébrité ne détonne pas dans votre fil d'actualité. Elle correspond exactement à ce que vous venez chercher sur ces plateformes. Une offre crypto, elle, active immédiatement votre vigilance.

Ce phénomène ne se limite pas aux tendances mondiales. En France, le nombre de boutiques en ligne frauduleuses a bondi de 235% fin 2025, et près de 893 signalements de publicités douteuses sur Facebook, Instagram, TikTok et Google ont été enregistrés entre décembre 2025 et mars 2026. Autrement dit, ces arnaques circulent aussi directement dans le fil d'actualité des internautes français.

L'exposition passive et vos infos partagées sans le savoir

Le phishing classique obligeait les criminels à vous envoyer un mail ou un SMS pour vous atteindre. Sur les réseaux sociaux, ce n'est plus nécessaire : il suffit que vous continuiez à faire défiler votre fil. Vous n'avez rien reçu, rien ouvert, rien cliqué activement, l'arnaque est simplement là, entre deux publications, sans que vous ayez rien demandé.

Cette passivité a un revers : vous partagez, souvent sans y penser, une quantité importante d'informations personnelles. Selon l’enquête Bitdefender menée dans sept pays, 44% des personnes interrogées publient des photos d'événements marquants de leur vie, 33% mettent en ligne des vidéos personnelles et 27% publient des selfies. Autant de données précieuses pour les escrocs : dates d'anniversaire, remises de diplômes, vacances, liens familiaux ou simplement le son de votre voix peuvent servir à monter des arnaques plus convaincantes, ou à entraîner des outils d'IA capables d'usurper votre identité. D'ailleurs, 37% des consommateurs interrogés placent désormais les arnaques utilisant l'IA (deepfakes compris) en tête de leurs préoccupations, devant la désinformation ou la perte d'emplois.

Quand l’IA vous protège des arnaques

Difficile de repérer une arnaque quand elle est conçue pour ressembler à n'importe quelle autre publication de votre fil. C'est là que des solutions comme Bitdefender Premium Security prennent tout leur sens. La suite embarque Scam Protection Pro, un outil propulsé par l'IA qui surveille et neutralise les tentatives d'escroquerie sur plusieurs canaux à la fois : e-mails, SMS, applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram, et navigation web. Elle détecte les liens malveillants, les faux sites marchands et les tentatives de phishing avant même que vous n'ayez le temps d'interagir avec eux.

Economisez -50% sur Bitdefender Premium Security

Bitdefender Premium Security intègre aussi un VPN illimité pour sécuriser votre navigation, un gestionnaire de mots de passe pour éviter de réutiliser les mêmes identifiants partout, ainsi qu'une protection anti-ransomware et anti-spyware basée sur l'intelligence artificielle. De quoi couvrir l'ensemble de vos appareils (Windows, macOS, Android, iOS) sous une seule suite, plutôt que de multiplier les outils séparés. Bitdefender propose actuellement une réduction de -50% sur l'abonnement Premium Security, une bonne occasion de passer à une protection plus complète face à des arnaques de plus en plus difficiles à repérer à l'œil nu.

Le paradoxe, c'est que ce qui rend les réseaux sociaux aussi efficaces pour vous divertir est exactement ce qui les rend aussi efficaces pour les escrocs : la confiance. Vous faites confiance à votre fil d'actualité, aux marques que vous suivez, aux créateurs que vous aimez. Les arnaqueurs ne cherchent plus à percer cette confiance, ils s'installent dedans. Et à mesure que les deepfakes et les outils d'IA générative gagnent en réalisme, la frontière entre un contenu authentique et une arnaque bien montée va continuer de s'estomper. Votre œil ne suffira plus à faire la différence, pas parce que vous manquez de vigilance, mais parce que le piège est justement conçu pour ne pas en avoir l'air. Se protéger avec des outils adaptés, capables de bloquer les arnaques en temps réel est donc toujours plus indispensable. N'attendez plus.

Economisez -50% sur Bitdefender Premium Security

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.