Vous êtes abonnés Bouygues Telecom ? Bonne nouvelle, l’opérateur vous offre 11 nouvelles chaînes
Si vous disposez d’un décodeur TV Bbox, voici une bonne nouvelle : Bouygues Telecom enrichit son catalogue audiovisuel en vous offrant dès aujourd’hui et sans surcoût 11 nouvelles chaînes de télévision thématiques. Une façon de rattraper la concurrence et de répondre toujours plus aux attentes de ses clients.
Cette annonce devrait ravir les aficionados de la télévision, qu’ils suivent avec passion les programmes d’information et de découverte, ou qu’ils mettent en fond des émissions de divertissement. Des enquêtes réelles ou fictives aux émissions de voyages, en passant par les séries animées, Bouygues Telecom vient diversifier son offre de télévision pour répondre toujours plus à vos attentes.
Alors qu’il vient de souffler sa trentième bougie – et a sorti le grand jeu pour l’occasion – le fournisseur d’accès à Internet (FAI) offre à ses clients disposant d’un décodeur TV Bbox 11 nouvelles chaînes thématiques : 3 sont des chaînes Pluto TV, les 8 autres appartenant au groupe RMC/BFM. On vous en dresse la liste dans cet article.
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11 nouvelles chaînes thématiques gratuites pour les clients Bouygues Telecom
Cette initiative commence dès aujourd’hui – soit le 2 juin au moment où nous rédigeons ces lignes. Énumérons sans plus attendre ces 11 nouvelles chaînes qui rejoignent gratuitement le catalogue audiovisuel de Bouygues Telecom. Commençons par les trois chaînes Pluto TV et leur canal respectif :
- Blue Bloods : 96
- Detective Conan : 141
- One Piece : 144
Passons maintenant aux chaînes du groupe RMC/BFM triées selon l'ordre croissant de leur canal :
- RMC WOW : 130
- RMC Mystère : 131
- RMC Alerte secours : 134
- After Foot TV : 195
- RMC J’irai Dormir chez vous : 227
- RMC Mecanic : 237
- BFM Grands Reportages : 250
- RMC Talk Info : 251
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Cette initiative n’est pas une première dans le monde des FAI. Mais elle est la bienvenue et elle permet à Bouygues Telecom de rattraper son retard sur l’un de ses concurrents. En effet, Free avait, en juillet dernier déjà, offert à ses abonnés Freebox ces 7 mêmes chaînes du groupe RMC/BFM. Oui, 7 et non pas 8, puisque les clients Freebox bénéficiaient déjà de l’After Foot TV à cette époque.