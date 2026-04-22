Ce constructeur de smartphones réparables explose les compteurs alors que le marché mondial s’essouffle

Acheter un smartphone réparable relevait jusqu'ici du choix militant. Une marque spécialisée vient pourtant de publier des résultats qui bousculent cette idée. Et ils prouvent qu'une autre approche est possible.

Le marché mondial du smartphone traverse une période compliquée. Les ventes reculent, la pénurie de mémoire fait flamber les prix, et les consommateurs hésitent à renouveler leur appareil. Les grands constructeurs ne sont pas épargnés. Au premier trimestre 2026, les ventes de Samsung et de Xiaomi ont dégringolé sur fond de crise générale.

Dans ce climat morose, une marque néerlandaise tire son épingle du jeu. Fairphone milite depuis plus de dix ans pour des smartphones réparables, modulaires et éthiques. Son dernier modèle, sorti en juin 2025, a marqué un vrai tournant. Le Fairphone 6 a su combiner écoresponsabilité, design moderne et tarif plus accessible. La marque vient justement de publier son rapport annuel, et les chiffres dépassent toutes les attentes.

Fairphone affiche une hausse de 42 % de ses livraisons en 2025

Fairphone a publié son rapport d'impact 2025. Selon ce document, les livraisons de smartphones ont bondi de 42 % sur l'année, avec plus de 145 000 unités écoulées. Le chiffre d'affaires total atteint 73,3 millions d'euros, soit une hausse de 35 % par rapport à 2024. La donnée la plus marquante concerne le profil des utilisateurs. 78 % des premiers clients du Fairphone 6 n'avaient jamais possédé de smartphone de la marque auparavant. La marque séduit donc un nouveau public, bien au-delà de sa base de clients habituelle. C'est le signe que la réparabilité n'est plus un argument réservé à une poignée de militants. Les ventes d'accessoires ont grimpé de 51 %, celles de pièces détachées de 29 %, et celles d'appareils audio de 93 %.

Ces performances dépassent le simple succès commercial. Fairphone a rendu ses opérations quotidiennes rentables sur le plan de la trésorerie, et ses pertes nettes ont été divisées par deux en un an. La marque n'est pas encore pleinement bénéficiaire, mais sa croissance reste maîtrisée. Le rapport envoie aussi un signal clair aux grands constructeurs. Les utilisateurs sont prêts à choisir un smartphone conçu pour durer, réparable et respectueux de l'environnement. Reste à voir si les autres marques sauront intégrer cette demande, à l'heure où les réglementations européennes sur la réparabilité se durcissent.