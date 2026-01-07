Orange repousse la fin de l’ADSL faute de fibre pour tous

Avec le déploiement de la fibre qui avance moins vite que prévu, Orange doit revoir ses plans. L’opérateur est contraint de prolonger l’accès à l’ADSL pour des millions de foyers encore non raccordés, repoussant ainsi la fin programmée de cette technologie vieillissante.

Orange prévoit depuis plusieurs années de couper définitivement son réseau ADSL d’ici 2030. Ce vaste projet vise à mettre fin à l’entretien du réseau cuivre, installé dans les années 1960. L’objectif est de basculer l’ensemble des abonnés vers la fibre optique, jugée plus rapide, plus stable et moins coûteuse à maintenir. En 2022, l’opérateur avait officiellement acté la fin de ce service, en se justifiant par un coût d’entretien annuel de 500 millions d’euros. Le démantèlement est déjà en cours, région par région, mais tout le territoire n’est pas encore prêt à franchir ce cap.

Faute de fibre disponible partout, Orange est contraint de repousser la fermeture commerciale de l’ADSL dans près de la moitié des communes françaises. Selon un document interne rapporté par Le Monde, environ 23 millions de logements et entreprises répartis dans 8 000 d'entre elles pourront encore souscrire à une offre de ce service jusqu’au 31 janvier 2027. Initialement, cette date était fixée à janvier 2026. L’opérateur préfère jouer la prudence, même dans les zones presque totalement fibrées, afin d’éviter tout risque de coupure d’accès à Internet.

Orange prolonge l’ADSL dans 8 000 communes en attendant la fibre

Le plan national Très haut débit lancé en 2013 devait garantir un accès généralisé à la fibre optique d’ici fin 2025. Aujourd’hui, environ 94 % des locaux sont techniquement raccordables. Mais les 3 millions restants se trouvent souvent en zone rurale, dans des immeubles anciens ou des sites isolés. Ces derniers nécessitent des travaux complexes, longs et coûteux. Orange, tout comme ses concurrents SFR, Bouygues Telecom et Free, doit finaliser ces raccordements avant de pouvoir couper l’ancien réseau cuivre sans conséquence.

Le calendrier global d’extinction du réseau cuivre reste maintenu à 2030. Orange prévoit d’éteindre totalement l’ADSL dans près d’un million de logements dès ce mois-ci, en plus des 250 000 déjà concernés. Quarante-et-une communes, soit environ 173 000 foyers, verront toutefois leur échéance repoussée d’un an, jusqu’en janvier 2028. L’opérateur affirme suivre à la lettre les consignes de l’Arcep et garantit qu’aucun usager ne sera laissé sans solution.