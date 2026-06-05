Baisses de prix, plus de data, Orange modifie ses forfaits mobiles pour le mieux

Orange a dépoussiéré plusieurs de ses forfaits mobiles, qui étaient devenus peu intéressants par rapport à ce que propose la concurrence.

Le marché des télécoms évolue, et Orange a dû revoir ses offres pour s'adapter aux forfaits mobiles de ses concurrents et aux besoins des consommateurs. Le changement le plus spectaculaire concerne sans doute le forfait Voyage. Il devient compatible 5G+ et inclut 250 Go en France (contre 180 Go auparavant) et 40 Go depuis 78 destinations à l'international. Surtout, son prix passe à 24,99 euros par mois la première année, puis 33,99 euros mensuels, contre respectivement 34,99 euros par mois et 44,99 euros par mois avec l'ancienne formule.

Pour la Série Spéciale de l'opérateur, il faut se contenter d'une petite hausse de l'enveloppe data, qui monte à 130 Go. Le tarif reste inchangé : 20,99 euros par mois sans engagement. Cela reste donc bien plus cher que les 130 Go de Sosh à 12,99 euros, mais Orange met en avant la qualité du service client Orange pour justifier la différence de prix entre les deux offres.

Un nouveau forfait mobile Orange très intéressant pour les jeunes

Un tout nouveau forfait à destination des jeunes fait son apparition. Orange joue la carte cool en le nommant “Série Spéciale Cheat_Code”, ce qui devrait parler aux gamers. Disponible pour les 18-26 ans, il donne accès à 200 Go de données mobiles (40 Go depuis 135 destinations à l’international) pour seulement 15,99 euros par mois. Un rapport qualité-prix très intéressant, mais qu'on obtient via un remboursement sur demande de 19 euros mensuels. Il y a donc une procédure à suivre et une justification d'identité et d'âge à fournir pour bénéficier de cette offre attractive. Vu la quantité de data, il peut aisément servir pour du partage de connexion dans un logement étudiant.

En octobre 2025, Orange lançait un forfait mobile à 500 Go de données mobiles au prix de 84,99 euros par mois. Il s'agissait en fait d'une amélioration d'une offre précédente qui octroyait 410 Go. Mais le passage à 500 Go n'a pas suffi à la rendre attrayante, surtout en face de Free Max lancé en mars dernier. Elle a complètement disparu du catalogue d'Orange.

Orange annonce aussi Connexion 24h, une nouvelle option qui promet de maîtriser son hors forfait dès la première connexion internet hors Europe.