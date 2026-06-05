Baisses de prix, plus de data, Orange modifie ses forfaits mobiles pour le mieux

Orange a dépoussiéré plusieurs de ses forfaits mobiles, qui étaient devenus peu intéressants par rapport à ce que propose la concurrence.

Orange logo boutique Crédits : Adobe Stock
Crédits : Adobe Stock

Le marché des télécoms évolue, et Orange a dû revoir ses offres pour s'adapter aux forfaits mobiles de ses concurrents et aux besoins des consommateurs. Le changement le plus spectaculaire concerne sans doute le forfait Voyage. Il devient compatible 5G+ et inclut 250 Go en France (contre 180 Go auparavant) et 40 Go depuis 78 destinations à l'international. Surtout, son prix passe à 24,99 euros par mois la première année, puis 33,99 euros mensuels, contre respectivement 34,99 euros par mois et 44,99 euros par mois avec l'ancienne formule.

Pour la Série Spéciale de l'opérateur, il faut se contenter d'une petite hausse de l'enveloppe data, qui monte à 130 Go. Le tarif reste inchangé : 20,99 euros par mois sans engagement. Cela reste donc bien plus cher que les 130 Go de Sosh à 12,99 euros, mais Orange met en avant la qualité du service client Orange pour justifier la différence de prix entre les deux offres.

Un nouveau forfait mobile Orange très intéressant pour les jeunes

Un tout nouveau forfait à destination des jeunes fait son apparition. Orange joue la carte cool en le nommant “Série Spéciale Cheat_Code”, ce qui devrait parler aux gamers. Disponible pour les 18-26 ans, il donne accès à 200 Go de données mobiles (40 Go depuis 135 destinations à l’international) pour seulement 15,99 euros par mois. Un rapport qualité-prix très intéressant, mais qu'on obtient via un remboursement sur demande de 19 euros mensuels. Il y a donc une procédure à suivre et une justification d'identité et d'âge à fournir pour bénéficier de cette offre attractive. Vu la quantité de data, il peut aisément servir pour du partage de connexion dans un logement étudiant.

En octobre 2025, Orange lançait un forfait mobile à 500 Go de données mobiles au prix de 84,99 euros par mois. Il s'agissait en fait d'une amélioration d'une offre précédente qui octroyait 410 Go. Mais le passage à 500 Go n'a pas suffi à la rendre attrayante, surtout en face de Free Max lancé en mars dernier. Elle a complètement disparu du catalogue d'Orange.

Orange annonce aussi Connexion 24h, une nouvelle option qui promet de maîtriser son hors forfait dès la première connexion internet hors Europe.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Grâce au Fitbit Air, les utilisateurs transforment leur montre analogique en montre connectée

Le Fitbit Air de Google donne des idées à certains utilisateurs, qui s’en servent comme d’un bracelet pour transformer leur montre analogique en montre connectée. Il y a quelques semaines,…

Galaxy Z Flip 8 : Samsung s’inspirerait de ses Galaxy S pour propulser son smartphone pliable

Après avoir déjà changé de stratégie l’année dernière avec son Galaxy Z Flip 7, Samsung aurait encore revu ses plans pour l’intégration de la puce du Galaxy Z Flip 8….

Soundcore Boom 2 Plus : la puissante enceinte portable de Anker est à prix cassé, vite !

Vous cherchez une enceinte Bluetooth puissante et endurante ? La Soundcore Boom 2 Plus de Anker délivre un son massif de 140 W et profite d’une belle autonomie de 20…

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 pourrait emprunter un accessoire jusqu’ici réservé au TriFold

Samsung pourrait proposer une coque en carbone intégrant un support permettant de maintenir le smartphone debout en position verticale pour le Galaxy Z Fold 8. Samsung va lancer deux modèles…

Un nouveau bug menace l’informatique mondiale, celui de l’an 2000 n’était rien comparé à cette vraie bombe à retardement

Qui ne se souvient pas du bug de l’An 2000 ? Ce passage au siècle suivant auréolé de la peur d’une apocalypse informatique arbore désormais des airs d’hallucination collective – puisque…

Les écrans OLED tandem arrivent sur smartphone, mais Oppo serait servi avant l’iPhone

La technologie d’affichage OLED tandem pourrait bientôt être proposée sur les smartphones haut de gamme. Oppo serait en pole pour l’intégrer à ses mobiles, Apple préfèrerait la réserver pour son…

Android Auto : Google Meet s’invite dans votre voiture, vous ne pouvez plus échapper à votre patron

Quelques semaines après que de premiers testeurs ont eu accès à l’application, Google Meet se voit déployé globalement auprès de tous les utilisateurs d’Android Auto. Être sur la route n’est…

Votre clic droit sur Windows 11 ne sera plus jamais un cauchemar grâce à cette nouveauté

Trop chargé, trop lent, le menu clic droit de Windows 11 fait l’unanimité contre lui. Microsoft vient de reconnaître le problème et annonce une solution. Chacun pourra bientôt l’adapter selon…

Quick Share : Google prépare une nouvelle option de partage pour simplifier encore davantage le transfert de fichiers

Google étend l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, mais ce n’est pas son seul chantier concernant son service de partage de fichiers simplifié : le géant de la tech s’affaire à…

La dernière pub d’Apple pour l’iPhone ridiculise Android (avec beaucoup de mauvaise foi)

Apple vient de publier une nouvelle publicité visant à mettre en avant le respect de la vie privée sur l’iPhone et Safari. L’entreprise s’amuse à représenter les smartphones Android de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.