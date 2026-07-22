Google et Samsung dévoilent un nouvel aperçu de leurs lunettes IA : autonomie, design, sortie… Ce qu’il faut savoir

Lors du Samsung Galaxy Unpacked du 22 juillet, Samsung et Google ont donné un nouvel aperçu de leurs futures lunettes intelligentes et en ont dévoilé les principales caractéristiques. Voici ce qu’il faut savoir.

Samsung vient d’officialiser toute une salve de nouveaux produits. La vedette de ce Galaxy Unpacked était sans conteste les nouveaux smartphones pliants de la marque sud-coréenne, les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, mais d’autres appareils étaient de la partie.

Le géant de la tech a également présenté ses Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2, mais il a surtout fait monter le suspense tout au long de la conférence autour de ses futures lunettes IA en partenariat avec la firme de Mountain View.

En mai dernier, lors de la conférence Google I/O, les deux entreprises ont officialisé deux modèles de lunettes intelligentes haut de gamme fonctionnant sous Android XR. Si la présentation lors de ce Galaxy Unpacked leur a permis de rappeler un certain nombre d’éléments déjà dévoilés, elle a surtout été l’occasion de délivrer de nouveaux détails sur ces wearables.

Samsung et Google confirment leurs lunettes IA

Ces deux modèles de lunettes intelligentes, chacun conçu avec deux experts de l’optique – Gentle Monster et Warby Parker –, ont été pensés pour allier technologie et design. Surtout, l’idée est que leurs futurs propriétaires puissent les porter tous les jours : la charnière est donc intégrée, le cadre fin et léger.

Avec ces lunettes intelligentes, les deux géants de la tech misent sur la spontanéité et l'expérience main libre : votre enfant fait ses premiers pas ? Le temps de sortir votre smartphone et le moment est déjà passé. Ce qui n’arriverait pas, selon eux, avec ces wearables puisqu’il suffirait de presser le bouton sur le cadre pour immortaliser ce grand moment d’une vie.

Mais le but n’est pas pour autant d’en faire un smartphone killer. Samsung et Google ont aussi mis l’accent sur l’intégration profonde de ces lunettes IA au sein de l’écosystème Galaxy. Par exemple, une Galaxy Watch peut devenir le contrôleur de ces lunettes grâce aux gestes (appui pour prendre une photo, double-pincement…), pour que toutes les données soient ensuite centralisées sur un smartphone Galaxy. Autre exemple : ces accessoires permettront de résumer le contenu sur un tableau et d’envoyer le résultat dans l’application Notes d’un smartphone Galaxy connecté.

Samsung et Google ont aussi révélé l’autonomie de ces lunettes : 9 heures sur une seule charge, afin qu’elles puissent tenir toute la journée sans que l’utilisateur n’ait à s’en soucier. Surtout, le boîtier peut offrir jusqu’à 7 charges complètes.

Ces lunettes, qui seront propulsées par une puce Snapdragon AR1 Gen 1, devraient sortir cet automne – sans pour autant qu’une date précise n’ait été communiquée.