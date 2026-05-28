Free résilie unilatéralement et coupe internet à des milliers d’abonnés ADSL

Free va bientôt résilier le contrat et couper la connexion internet de ses clients Freebox ADSL non dégroupés, laissant ses abonnés dans l'embarras.

Coup dur pour les abonnés ADSL Freebox qui se trouvent en zones non dégroupées. Free a tout simplement pris la décision de se débarrasser de ce type de clients. “Nous avons le regret de vous informer de la fermeture prochaine de votre accès à Internet… Votre secteur n'étant pas éligible à la fibre Free, nous sommes contraints de résilier votre offre”, fait savoir le FAI aux utilisateurs concernés.

Comme rapporté par DegroupTest, la coupure aura lieu le 9 juillet 2026, ce qui laisse moins de 2 mois aux clients pour trouver une solution de repli. Free préfère casser unilatéralement le contrat qui le lie à ces abonnés, sans leur proposer de passer à une offre de box 4G/5G fixe. Normalement, la fin de la prise en charge du réseau ADSL signifie une transition gratuite vers la fibre, mais ces foyers n'y sont pas éligibles.

Free abandonne des milliers d'abonnés ADSL à leur sort

Les consommateurs qui perdent leur accès à l'ADSL de Free vont donc devoir se tourner vers d'autres opérateurs, alors qu'il est de plus en plus difficile de souscrire à un abonnement ADSL, même quand la fibre n'est pas disponible. Certains d'entre eux peuvent espérer avoir accès à la fibre via un autre FAI. Sinon, ils devront opter pour d'autres solutions, comme les box 4G/5G ou la connexion satellitaire, dont les performances et la fiabilité sont de plus en plus intéressantes.

Free estime qu'il n'est pas dans son intérêt de conserver ces abonnés, même si sa décision endommage son image auprès des consommateurs. Pour rappel, l'opérateur ne possède pas ses propres équipements de réseau ADSL et doit louer ceux d'Orange, ce qui représente des coûts importants. Avec le déploiement de la fibre, Free est devenu plus indépendant vis-à-vis d'Orange et privilégie logiquement cette infrastructure. Le FAI dispose d'ailleurs de la seconde meilleure couverture fibre en France après Orange.

Cette décision de couper l'ADSL à ses clients non dégroupés est purement stratégique et commerciale et n'a rien à voir avec le démantèlement annoncé de l'ADSL par Orange.