20 milliards d’euros : Orange, Free et Bouygues sont en négociations exclusives avec Altice pour racheter SFR

Après une première offre rejetée en octobre dernier, le Consortium composé d’Orange, de Bouygues Telecom et de Free annonce entrer en négociations exclusives avec le groupe Altice France pour le rachat de SFR.

SFR vente décision tribunal
Crédits : Adobe Stock

Racheté en 2014 par Altice, SFR n’a pas réussi à redresser la barre : sa dette a atteint la somme colossale de 24 milliards d’euros ; Patrick Drahi a donc décidé d’abandonner le navire. En 2025, le tribunal des activités économiques a autorisé la vente de l’opérateur et l’on attend depuis de savoir qui le rachètera.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Le seul scénario qui se dessine aujourd’hui est son acquisition par ses concurrents : Bouygues Telecom, Orange et Free. Après une première proposition faite le 14 octobre dernier qui n’a pas tardé à être rejetée par la maison-mère, les trois opérateurs français viennent d’annoncer dans un communiqué entrer « en négociations exclusives avec le groupe Altice France ».

Orange, Bouygues Telecom et Free font une offre à 20,35 milliards d’euros pour racheter SFR

Le document atteste donc l’avancement des négociations. Alors que l’offre à 17 milliards d’euros faite par le Consortium l’an dernier a été « immédiatement rejetée », selon la déclaration d’Arthur Dreyfuss, PDG d'Altice France, cette nouvelle offre s’élevant à 20,35 milliards d’euros fait désormais l’objet de « négociations exclusives ».

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange y détaillent le contenu desdites négociations et justifient leur bien-fondé, tant pour le secteur que pour les clients de SFR. Est évoqué dans ce communiqué le renforcement des investissements dans la cybersécurité, l’innovation, mais également dans la résilience des réseaux très haut débit ; ou encore la préservation d’un « écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs ».

Cette dernière déclaration est appuyée par la répartition envisagée de l’activité et la clientèle « B2C » entre les trois opérateurs – qui se partageraient également les autres actifs et ressources, sauf le réseau mobile en zone non dense que reprendrait Bouygues Telecom, en plus de l’activité et de la clientèle « B2B ». Ces promesses sont donc rassurantes, mais l’on manque encore de recul : plusieurs scénarios se dessinent et celui d’une hausse des prix n’est pas à écarter.

Le communiqué mentionne également la répartition du prix et de la valeur envisagée, à savoir :

  • 42 % pour Bouygues Telecom
  • 31 % pour Free-Groupe iliad
  • 27 % pour Orange

Plusieurs étapes restent à franchir et le Consortium précise : « Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette opération soit réalisée. » Toutefois, nous saurons dans peu de temps si cette offre signera l’arrêt de mort de SFR, la période d’exclusivité octroyée par Altice France au Consortium pour « finaliser les termes et la documentation de la transaction » courant jusqu’au 15 mai prochain.


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