Samsung acte son entrée dans l’ère de l’IA agentique avec Google : découvrez Gemini Intelligence

Samsung vient de dévoiler sa nouvelle génération de smartphones pliants lors de son Galaxy Unpacked. Mais l’entreprise en a également profité pour entériner son entrée dans l’ère de l’IA agentique. Et ce virage, elle l’entreprend avec Google et Gemini Intelligence.

Google Samsung Galaxy Unpacked Gemini Intelligence 3

Des smartphones pliants (Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8) aux montres connectées (Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2), en passant par les lunettes IA, Samsung a officiellement présenté tout un éventail d’appareils inédits lors de son Galaxy Unpacked du 22 juillet.

Mais les wearables ne sont pas les seuls produits que la firme sud-coréenne a développé en partenariat avec Google. Samsung a en effet profité de sa conférence estivale pour présenter un véritable tournant : son entrée dans l’ère de l’IA agentique, notamment portée par Gemini Intelligence.

Samsung et Google inaugure la prochaine ère de l’informatique mobile

Samsung veut proposer aux utilisateurs une expérience native, où l’agent IA peut intervenir dans toutes les applications pour connecter les infos toutes ensemble et ainsi réaliser des tâches multiples (recherche et partage de photos, réservation de vacances, retail, vente de tickets…), notamment en travaillant en arrière-plan.

La firme sud-coréenne et le géant de Mountain View présente ainsi le passage au futur niveau d’automatisation des tâches : avec Gemini Intelligence, qui fera ses premiers pas en étant pré-installés sur les nouveaux Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et 2 Flip 8, nous ne sommes plus au stade d’un système opérateur qui vous aide à faire les choses, on est en présence d'un système intelligent qui les effectue pour vous.

Samsung et Google ont aussi présenté à cette occasion l’application Gemini Notebook, propulsée par un modèle multimodal avancé de Gemini (audio, texte, intelligence visuelle…) qui est capable de recenser toute une base de données diverse pour en faire une présentation travaillée et adaptée à vos besoins.

Google Samsung Galaxy Unpacked Gemini Notebook

Selon Samsung, cette prochaine ère de l’informatique mobile (mobile computing) se fera au-delà du smartphone et entre les écosystèmes. L’exemple emblématique donné par Samsung et Google à ce propos est évidemment leurs nouvelles lunettes intelligentes co-conçues. Gemini Intelligence permettra de prendre des appels et des photos, d’écouter de la musique, de profiter d’une expérience main libre avec Gemini, de rechercher ce que l’on voit ou encore de réserver un restaurant. Et les deux géants l’assurent : il ne s’agit-là que du début.


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