Realme 6 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Realme 6 est disponible en France à un prix des plus attractifs pour ses performances. Le constructeur se positionne désormais comme l’un des concurrents les plus crédibles face à Xiaomi, Redmi ou encore Honor qui sont aux premières lignes sur le marché des smartphones offrant un excellent rapport qualité prix. On vous dit où acheter le nouveau Realme 6 au meilleur prix en France.

Realme 6 (Go / 64Go) Meilleurs prix 229.00 € Voir darty

229.00 € Voir fnac

229.00 € Voir rue-du-commerce

301.79 € Voir cdiscount Ces prix ont été actualisés le 28/04/2020 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi. Realme 6 (4Go / 128Go) Meilleurs prix 269.00 € Voir rue-du-commerce

269.00 € Voir cdiscount Ces prix ont été actualisés le 28/04/2020 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi. Realme 6 (8Go / 128Go) Meilleurs prix 299.00 € Voir cdiscount

299.00 € Voir darty

299.00 € Voir fnac

299.00 € Voir rue-du-commerce Ces prix ont été actualisés le 28/04/2020 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi.

Le Realme 6 qui a été officialisé le 5 mars 2020 est disponible en France. Le constructeur n’abandonne pas la recette qui fait de lui un nouvel acteur de poids sur le segment des smartphones milieu de gamme. Si vous recherchez un smartphone performant et pas cher, le Relame 6 est à n’en point douter l’un des modèles les plus intéressants du moment.

💲 Où acheter le Realme 6 pas cher ? Les meilleurs prix sur internet

Le Realme 6 est disponible en France au prix conseillé de 229 € pour le modèle de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Mais grâce à une ODR de 30 € disponible jusqu’au 15 mai 2020, le prix de revient est de 199 €. Pour ce tarif, vous profitez d’un smartphone décent grâce à son SoC Helio G90T, le même que le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi. La puce milieu de gamme délivre des performances largement suffisantes pour la majorité des utilisateurs et est de surcroît optimisé pour les jeux 3D.

Pour ceux qui souhaitent plus de marge pour la mémoire vive et le stockage, le Realme 6 est également proposé en version 8 Go/128 Go à un tarif un peu plus élevé : 299 €. Une version intermédiaire avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est également disponible au prix conseillé de 269 €.

Realme 6 (Go / 64Go) Meilleurs prix 229.00 € Voir darty

229.00 € Voir fnac

229.00 € Voir rue-du-commerce

301.79 € Voir cdiscount Ces prix ont été actualisés le 28/04/2020 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi. Realme 6 (4Go / 128Go) Meilleurs prix 269.00 € Voir rue-du-commerce

269.00 € Voir cdiscount Ces prix ont été actualisés le 28/04/2020 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi. Realme 6 (8Go / 128Go) Meilleurs prix 299.00 € Voir cdiscount

299.00 € Voir darty

299.00 € Voir fnac

299.00 € Voir rue-du-commerce Ces prix ont été actualisés le 28/04/2020 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi.

👍 Les points forts du Realme 6

Le rapport qualité prix est très agressif au vu des caractéristiques proposées. Le Realme 6 puise notamment sa force dans son écran Full HD+ de 6,5 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience particulièrement fluide. Pour les joueurs, c’est une cerise sur le gâteau qui met encore plus à profit la puce Helio G90T de MediaTek et démarque le smartphone du Redmi Note 8 Pro, sont concurrent frontal.

Pour la partie photo, vous bénéficiez d’un quadruple capteur dont voici la configuration : un module principal de 64 MP (f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 8 MP (f/2.3) et deux autres capteurs de 2 MP qui font respectivement office de capteur monochrome et de ToF pour un effet portrait réussi. Comme nous avons pu le constater pendant notre test du Realme 6, le smartphone assure des photos de très bonne facture grâce au mode « Chroma Boost » qui ravive les couleurs et vient en complément du mode HDR.

Pour le reste, le Realme 6 embarque une batterie de 4300 mAh compatible avec une recharge rapide de 30 watts. Il est certifié étanche et dispose d’un port USB-C et d’une prise Jack 3.5 mm pour la partie connectique. Enfin, le smartphone tourne sous Android 10 avec la ROM customisée Realme UI qui est similaire à ColorOS d’Oppo.