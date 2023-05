Poco F5 et F5 Pro pas cher : où les acheter au meilleur prix

Les Poco F5 et F5 Pro sont disponibles en France et font suite aux Poco F4 et F4 GT. Le F5 Pro se positionne comme un véritable flagship Killer avec des caractéristiques haut de gamme pour moins de 600 €. Le Poco F5 quant à lui a tout pour devenir un milieu de gamme plébiscité. Pour leur lancement, Xiaomi propose une offre qui permet de les avoir à des tarifs encore plus avantageux.

La gamme des Poco F est connu son rapport qualité-prix agressif. Avec un prix situé sous la barre des 600 €, le Poco F5 Pro est un smartphone haut de gamme qui constitue une alternative moins chère aux ténors actuels du marché comme le Galaxy S23 dont le prix de départ est de 959 € hors promo. Le Poco F5 standard quant à lui est un milieu de gamme performant avec un prix situé sous la barre des 450 €.

Où acheter les Xiaomi Poco F5 et F5 Pro au meilleur prix ?

Le Poco F5 est disponible à partir de 429 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version 12 Go + 256 Go est quant à lui à 479 €. Mais une offre de lancement de Xiaomi permet d’acheter la version 12/256 Go au prix de la version 8/256 Go, soit 429 € jusqu’au 16 mai 2023.

Poco F5 avec 8 Go + 256 Go : 429 €

Poco F5 avec 12 Go + 256 Go : 479 € (tarif de lancement à 429 €)

De plus, pour tout achat du Poco F5, Xiaomi offre une Poco Watch d’une valeur de 89,99 € et 2 mois d’abonnement YouTube Premium.

Le Poco F5 Pro quant à lui est disponible à partir de 579 €, mais l’offre de lancement de Xiaomi permet de l’acheter moins cher. Le smartphone est proposé 50 € moins cher jusqu’au 16 mai 2023, soit à 529 €. Vous pouvez en plus profiter d’un bonus de reprise allant jusqu’à 200 €. Le smartphone peut donc vous revenir à 329 € au lieu de 579 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Voici toutes les versions avec les prix de départ auxquels if faudra retirer le bonus re reprise si vous avez un téléphone à vendre. La version de 512 Go bénéficie d’une réduction supplémentaire de 50 € avec le code promo 512GO jusqu’au 16 mai sur le site Mi.com :

Poco F5 Pro avec 8 Go + 256 Go : 579€ (tarif de lancement à 529€)

Poco F5 Pro avec 12 Go + 256 Go : 629€ (tarif de lancement à 579€)

Poco F5 pro avec 12 Go + 512 Go : 649€ (tarif de lancement 599€)

En ce moment, pour tout achat du smartphone sur le site Mi.com, Xiaomi offre également 6 mois d’abonnement Google One (100 Go de stockage Cloud) et 2 mois d'accès à YouTube Premium.

Fiche technique des Poco F5 et F5 Pro

Le Poco F5 embarque la toute nouvelle puce milieu de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 7+ Gen 2. Ce SoC a la particularité d’offrir des performances très confortables. Il est épaulé par 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone dispose d’un écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces avec une luminosité maximale de 1000 nits.

Pour la partie photo, le Poco F5 dispose d’un capteur principal de 64 MP avec stabilisation optique, d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP et d’un macro de 2 MP. Le capteur selfie est de 16 MP. Pour l’autonomie, il dispose d’une batterie de 5000 mAh, contre 4500 mAh pour le Poco F4. La recharge rapide filaire est de 67W.

Le Poco F5 Pro en ce qui le concerne embarque le SoC Qualcomm haut de gamme de 2022 : le Snapdragon 8+ Gen 1 qui conviendra plus à ceux qui font tourner des jeux 3D exigeants en ressources. Le smartphone dispose aussi d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, mais cette fois-ci en définition QHD+ avec une luminosité maximale de 1400 nits.

Sa batterie de 5160 mAh est compatible avec une recharge rapide filaire 67W et avec une recharge rapide sans fil de 30W. Le Poco F5 dispose de la même configuration photo que le Poco F5.