Google Pixel 6a pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Google Pixel 6a fait ses débuts moins d'un an après les Pixel 6 et 6 Pro dont il hérite de la plupart des caractéristiques. Si le prix du Pixel 6 était déjà relativement abordable pour la gamme qu'il vise, le Pixel 6a l'est encore plus. Avec un positionnement milieu de gamme, le smartphone est lancé au tarif de 459 €. Mais il est déjà possible de l'acheter moins cher.

Officialisé le 11 mai lors du Google i/o 2022, le Pixel 6a sera disponible le 28 juillet. Les précommandes sont ouvertes sur le site de Google et sur les boutiques partenaires. Comme d'habitude avec les Pixel “Xa”, ce modèle constitue une alternative crédible à la gamme principale. Sous le capot, on retrouve une puce Google Tensor de première génération, la même qui propulse les Pixel 6 et 6 Pro.

Le Pixel 6a offre ainsi des performances comparables à celles de ses ascendants. L'utilisateur pourra également compter sur une partie photo de qualité supérieure comme Google en a le secret. Si vous avez ce smartphone dans votre collimateur, voici les offres pour l'acheter au meilleur prix.

💰Où acheter le Pixel 6a au meilleur prix ?

Le prix conseillé du Google Pixel 6a est de 459 € dans son unique version disposant de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone est déjà en précommande et les premières livraisons débuteront le 28 juillet 2022. Bonne nouvelle : vous pouvez déjà l'acheter 80 € moins cher. Orange et Sosh le proposent en effet au meilleur prix à 379 €.

Cerise sur le gâteau, les écouteurs Pixel Buds-A Series sont offerts en plus pour tout achat d'ici le 1er août 2022. Ajoutez le Pixel 6a au panier et les écouteurs s'y ajoutent automatiquement.

Notez que le smartphone est vendu “nu” chez les deux opérateurs. Pas besoin de souscrire à un forfait. Et vous pourrez y insérer n'importe quelle SIM. Chez les autres revendeurs, le Pixel 6a s'affiche au prix de 459 €. Pour l'heure, il est disponible chez Fnac, Boulanger et SFR.

Tous offrent également les écouteurs Pixel Buds-A pour tout achat du smartphone avant le 1er août 2022. Le Pixel 6 est disponible en trois coloris : le noir, le blanc et le vert.

📱Quelles sont les caractéristiques du Pixel 6a ?

Le smartphone dispose d'un écran OLED Always-on de 6,1 pouces et de définition Full HD+ (2400 x 1080 px). La dalle est au format 20:9 avec un poinçon assez discret en haut au centre. La tranche du Pixel 6a est en aluminium, mais son dos est en plastique.

Sous le capot, on retrouve le SoC Google Tensor qui assure des performances dignes d'un smartphone haut de gamme. Ce dernier est épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage non extensible. La batterie Li-Po de 4410 mAh offre une autonomie d'au moins une journée pleine. La puissance de charge est de 18W.

Enfin, la partie photo repose sur deux capteurs : un module grand-angle de 12 MP (f/1,7; 27 mm) et ultra grand-angle de 12 MP aussi (f/2,2; 17 mm). Le capteur selfie reste limité à une résolution de 8 MP. Il va sans dire, connaissant Google, que le Pixel 6a est un bon photophone qui assure de belles prises de jour comme de nuit.