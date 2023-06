Soldes smartphones : notre sélection des meilleures offres 

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ? C’est le bon moment ! Durant les soldes, de nombreux modèles sont proposés à prix réduit. Découvrez notre sélection des meilleures offres sur les smartphones à l’occasion des soldes d’été 2023.

Notre sélection des meilleures offres sur les smartphones durant les soldes

Les smartphones sont de plus en plus perfectionnés. La qualité des photos et vidéos est en constante augmentation et au niveau des performances, on retrouve des caractérises techniques poussées qui mêlent puissance et économie d’énergie.

Mais ces améliorations s’accompagnent d’une hausse significative du prix des téléphones. Certains modèles dépassent même les 1000 euros comme les derniers modèles d’Apple ! Heureusement, durant les soldes d’été, les sites de e-commerce cassent les prix et vous pouvez acheter votre smartphone moins cher.

Deux offres alléchantes sur le Samsung Galaxy S21 FE

Sorti en janvier 2022, le Samsung Galaxy S21 FE est aujourd’hui encore un smartphone qui tient la route pour un excellent prix. Il est doté d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Sa dalle fluide profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Par ailleurs, le Samsung Galaxy S21 FE est équipé d’un processeur Snapdragon 888 gravé en 5nm, d’une mémoire vive de 6 Go et d’une capacité de stockage de 128 Go. Côté photo, il dispose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un module avec trois capteurs à l’arrière de 12 + 12 + 8 MP.

Durant les soldes, en saisissant le coupon SUMMER50 sur le site de Samsung, vous bénéficiez de 50 euros de réduction. Le prix du smartphone passe ainsi à 349 euros. De plus, une batterie externe 10A offerte s’ajoute automatiquement au panier.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Boulanger propose également un back avec le Samsung Galaxy S21 FE et une enceinte Bluetooth JBL Flip 6 à 399 euros seulement. À elle seule, l’enceinte JBL Flip 6 est toujours en vente à 109,90 euros. Ce pack est donc particulièrement intéressant.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro à prix réduit pendant les soldes

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont relativement récents puisqu’ils sont sortis en octobre 2022. Et pourtant, ils sont proposés à un excellent prix durant les soldes d’été 2023.

Avec son écran OLED de 6,3 pouces, le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme à un prix abordable. Il est équipé d'un processeur Google Tensor de 2e génération qui offre des performances suffisantes pour un usage confortable et fluide au quotidien. Niveau photo, le smartphone s'appuie sur un double capteur, un grand-angle de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Le smartphone est actuellement en promotion à 527,13 € au lieu de 649 € sur Amazon.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Google Pixel 7 Pro est équipé d’un bel écran OLED QHD+ (3120 x 1440 pixels) de 6,7 pouces. Grâce à son taux de rafraichissement de 120 Hz, son processeur Google Tensor G2 et 12 Go de RAM, c’est un smartphone fluide et puissant. Côté photo, le Pixel 7 Pro dispose d’un triple capteur 50 + 48 + 12 MP et d’un capteur frontal de 10,8 MP.

Tout comme le Pixel 7, le Google Pixel 7 Pro est en promotion à l’occasion des soldes. Vous pouvez ainsi l’acheter à 749 € au lieu de 899 € sur le site de la Fnac.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Toute la série des iPhone 14 en promotion pour les soldes

Les smartphones Apple figurent parmi les plus chers du marché. Disponibles depuis septembre 2022, les quatre derniers smartphones d’Apple ne font malheureusement pas exception. Les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max sont habituellement en vente à plus de 1000 euros ! Mais durant les soldes, vous pouvez les acheter dès 819 euros pour la version 128 Go de l’iPhone 14 dans plusieurs coloris.

L’iPhone 14, le modèle de base, dispose d’une version avec un plus grand écran, l’iPhone 14 Plus. Ces deux smartphones ont respectivement un écran OLED LTPS de 6,1 pouces et de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. Ils sont équipés du SoC Apple A15 Bionic, couplé à 6 Go de RAM. Côté photo, ils sont dotés d’un double capteur arrière (un grand-angle de de 12 MP et un ultra grand-angle de même définition).

L’iPhone 14 est disponible à partir de 819 euros tandis que l’iPhone 14 Plus est affiché à 904 € au lieu de 1 169 €.

Cliquez ici pour acheter l’iPhone 14

Cliquez ici pour acheter l’iPhone 14 Plus

Les versions premium, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, sont plus chers mais également plus performants. Ils sont équipés de l'Apple A16 Bionic et disposent d'un écran OLED LTPO avec taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz. L’iPhone 14 Pro a une dalle de 6,1 pouces tandis que l’iPhone 14 Pro Max profite d’un grand écran de 6,7 pouces. Pour la partie photo, ces modèles ont un triple capteur arrière. On trouve ainsi le capteur principal de 48 MP ainsi qu’un module ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. Ils sont capables de filmer en 8K à 24 FPS, une première chez Apple.

L’iPhone 14 Pro est disponible à partir de 1 099 € au lieu de 1 329 € tandis que l’iPhone 14 Pro Max est affiché à 1 205 € au lieu de 1 479 €.

Cliquez ici pour acheter l’iPhone 14 Pro

Cliquez ici pour acheter l’iPhone 14 Pro Max

À lire également : Retrouvez l’ensemble des meilleures offres high-tech à l’occasion des soldes ici.