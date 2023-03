Samsung Galaxy A34 pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Si vous avez un budget de moins de 400 €, le Galaxy A34 5G est un smartphone milieu de gamme qui représente une bonne alternative aux Galaxy S23. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce smartphone, et surtout où l'acheter au meilleur prix.

Samsung propose des smartphones qui couvrent toutes les gammes de prix et essaie d'offrir une belle expérience, même pour ses modèles les plus accessibles. Le Galaxy A34 5G qui succède au Galaxy A33 de 2022 a cette noble vocation. Le smartphone bénéficie d'une bonne qualité de conception, d'un écran agréable à voir et d'une partie photo de bonne facture. Le tout pour un prix de lancement situé sous la barre des 400 €.

Où acheter le Galaxy A34 5G au meilleur prix ?

Le Galaxy A34 est disponible depuis le 15 mars 2023 au prix de 399 € pour la version 128 Go de stockage et 569 € pour celle disposant de 256 Go stockage. Comme le Galaxy A54, ce modèle est disponible en 4 coloris : Noir, Lime (vert), Lavande (violet) et Argenté. Si vous commandez le Galaxy A34 5G d'ici le 30 avril 2023, Samsung propose une offre de lancement qui vous permet de récupérer gratuitement les écouteurs Galaxy Buds 2 d'une valeur de 149 €.

Toutes les boutiques partenaires de la marque participent à cette campagne, en dehors des vendeurs tiers (marketplace). Pour obtenir les écouteurs, vous n'aurez qu'à fournir les preuves d'achat du smartphone d'ici le 14 mai 2023. Voir le processus et les conditions. Notez que si vous achetez le A54 sur le site de Samsung, les écouteurs sont automatiquement ajoutés au panier.

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A34 5G ?

Le Galaxy A34 arbore un écran Super AMOLED de 6,6 pouces dont le taux rafraichissement monte jusqu'à 120 Hz, de quoi offrir une belle fluidité en plus de la qualité d'affichage qu'on connaît aux smartphones Samsung. Sous le capot, on retrouve un SoC Dimensity 1080 signé MediaTek. Cette puce offre des performances comparables à celles de l'Exynos 1380 du Galaxy A54 5G. La différence notable se situe au niveau de la RAM qui est ici de 6 Go, contre 8 Go pour le A54.

Pour ce qui est de la photo, Le Galaxy A34 dispose d'un triple capteur dont un module principal grand-angle de 48 MP avec stabilisation optique. Vous avez de quoi réaliser de belles photos. Et pour le reste des capteurs, le smartphone dispose d'un module ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur macro de 5 MP pour les prises rapprochées. À l'avant, un retrouve un capteur de 13 MP pour les selfies.

Le Galaxy A34 est un smartphone étanche, avec une certification IP67. En d'autres termes, il est résistant à l'eau et à la poussière. Sa batterie de 5000 mAh permet de l'utiliser sur une à deux journées pleines. Et pour la charge, Samsung propose un bloc de 25W, soit la puissance de charge effective du smartphone. Le Galaxy A34 5G tourne sous Android 13 avec One UI 5.1. Samsung annonce 4 ans mises à jour de fonctionnalités et 5 ans de mises à jour pour ce qui est de la sécurité.