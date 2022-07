Précommande Nothing Phone 1 pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Le Phone (1) est le premier smartphone créé par la marque Nothing, à qui l’on doit déjà les écouteurs True Wireless Ear (1). Ce nouveau téléphone veut bousculer le secteur des milieux de gamme 5G en offrant un excellent rapport qualité-prix, un design marquant et quelques fonctionnalités novatrices. Alors qu’il vient d'être officialisé, voici un récapitulatif des offres les plus intéressantes pour acheter le Nothing Phone (1).

NOTHING PHONE 1 : OÙ L'ACHETER AU PRIX LE PLUS BAS ?

Le Nothing Phone (1) a été dévoilé le 12 juillet 2022 et il sera disponible à la vente ce 21 juillet 2022. Vous pouvez dès à présent le précommander.

Cet étonnant smartphone transparent se décline en trois configurations et deux coloris :

Le Nothing Phone (1) avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage existe uniquement en noir. Son prix de lancement est de 469,99 €

Le Nothing Phone (1) avec 8 Go de RAM + 256 Go de stockage existe en noir et en blanc. Son prix de lancement est de 499,99 €

Le Nothing Phone (1) avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage existe en noir et en blanc. Son prix de lancement est de 549,99 €

QUELLE FICHE TECHNIQUE POUR LE NOTHING PHONE 1 ?

Avant d’aborder la partie purement technique du Nothing Phone (1), parlons un peu de son design si particulier. Sa coque arrière est en verre transparent Gorilla Glass 5 pour permettre d’admirer l’intérieur de la bête. Un système de Leds, appelé « Interface Glyphe », a été incrusté entre les compostants. Les Leds s’allument quand le téléphone sonne, quand on prend des photos avec le flash ou encore lorsqu’on branche son téléphone pour connaitre le niveau de batterie.

À l’avant, il est équipé d’une dalle OLED de 6,55 pouces en Full HD+ (1080 x 2400 pixels), compatible HDR10+, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120Hz. Les bords d’écran sont tous égaux pour lui donner un aspect réellement haut de gamme.

Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ avec 8 ou 12 Go de RAM, suivant la configuration choisie. La batterie est d’une capacité de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide 33 W qui permet une charge complète en 70 minutes.

Niveau module photo, Nothing a souhaité privilégier la qualité sur la quantité en n’intégrant que 2 capteurs à l’arrière (grand-angle 50 MP, ultra grand-angle 50 MP) et 1 capteur selfie à l’avant de 16 MP.

Le Nothing Phone (1) tourne sous Android 12 avec la surcouche nommée Nothing OS. Cette surcouche est essentiellement visuelle. Elle reprend le style graphique propre à la marque anglaise sans modifier réellement les fonctionnalités d’Android 12.

Pour déverrouiller le téléphone, vous pouvez utiliser le scanner d'empreintes digitales situé sous l’écran ou la reconnaissance faciale. Le smartphone est certifié IP53, ce qui signifie qu’il est résistant aux éclaboussures à l’eau et à la poussière. Voici la fiche technique du Nothing Phone (1) :

Nothing Phone (1) Ecran 6,55"

OLED

120 Hz

2400 x 1080 pixels

20:9 ratio

Gorilla Glass 5 Chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ OS Android 12 + Nothing OS RAM 8/ 12 Go Stockage 128/256 Go Capteur principal Principal : 50 Mp

Ultra grand angle : 50 Mp Capteur selfie 16 MP Batterie 4500 mAh

Recharge 33W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP53

