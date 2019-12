Où acheter le Xiaomi Redmi Note 8 et Note 8 Pro pas cher : les meilleures offres

Les smartphones Xiaomi Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro sont disponibles en France. Plusieurs enseignes en ligne telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount ou bien encore Rue du Commerce proposent à la vente ces deux smartphones. Tour d’horizon des meilleures offres pour les acheter au meilleur prix.

Xiaomi Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est disponible à partir de 249.90 € dans sa variante proposant 64 Go de mémoire de stockage interne. Si vous désirez la variante avec 128 Go il faudra débourser 279.90 euros. Tous les marchands en ligne le propose à ce prix, sauf Boulanger qui le commercialise pour 249 € soit 0.90 € de moins que ses concurrents. Une différence infime de prix donc.

Concernant le Xiaomi Redmi Note 8, version lite du Note 8 Pro, ce dernier est disponible uniquement chez les revendeurs du marketplace de plusieurs sites marchands tels que eBay, Rakuten ou bien encore Amazon. La meilleure offre est du coté de l’enseigne en ligne Rakuten qui le propose à 160 €.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro en quelques mots

Dévoilé en septembre 2019, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro reprend le flambeau de son prédécesseur, l’excellent Xiaomi Redmi Note 7. On retrouve sur le smartphone un puissant processeur Helio G90T Octo-Core cadencé à 2.05 GHz, 6 Go de RAM, une capacité de stockage de 64 Go et un écran 6.53″ de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels.

Pour la partie photo, le Redmi Note 8 Pro propose un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. Il s’agit d’une première puisque c’est le premier smartphone du marché équipé de ce capteur photo. Il est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. La caméra frontale de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau.

Sa batterie de 4500 mAh à l’avantage d’être compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et le smartphone est livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige. Pour ce prix, difficile de faire mieux.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en quelques mots

Le Xiaomi Redmi Note 8 embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 665, l’un des tout derniers processeurs Qualcomm destinés aux smartphones milieu de gamme. Le SoC est doté de huit cœurs Kryo 260, dont quatre cadencés à 2,2 GHz et l’autre à 1,8 GHz. Il est épaulé par 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Son écran LCD est d’une diagonale de 6,3 pouces en Full HD+.

Pour ce qui est de la partie photo, on retrouve la même configuration de quatre capteurs que le Note 8 Pro, à la différence que le Redmi Note 8 dispose d’un module principal de 48 MP (Samsung ISOCELL GM2). Les trois autres sont des modules de 8 MP (ultra-grand-angle) et de 2 x 2 MP (TOF + macro). Quant à la caméra selfie, elle est d’une définition de 16 MP. Enfin, le smartphone dispose d’une batterie de 4000 mAh livrée avec un chargeur rapide de 18W.