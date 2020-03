Les Realme 6 et 6 Pro sont officiels : charge 30W, écran 90 Hz et capteur 64 MP pour moins de 160 €

Realme vient tout juste d’officialiser ses deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme, les Realme 6 et 6 Pro. Au menu : une charge rapide VOOC 4.0, un écran 90 Hz et 4 capteurs photo à l’arrière.

Il a une dizaine de jours, Realme officialisait son nouveau flagship, le Realme X50 Pro 5G. Aujourd’hui, le fabricant chinois dévoile ses deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme : les Realme 6 et Realme 6 Pro. Même si leurs prix ont très légèrement augmenté par rapport aux Realme 5 et Realme 5 Pro, le fabricant continue malgré tout à proposer des prix hyper attractifs et des performances qui ne sont pas en reste.

Realme 6 Pro : un Snapdragon 720G et quatre capteurs photo

Le Realme 6 Pro dispose d’un écran de 6,6″ en 1080p (format 20:9) et d’une vitesse de rafraichissement à 90 Hz. Si Realme ne précise pas le type d’écran utilisé, il faut s’attendre à un écran LCD et non OLED. Son capteur d'empreinte est intégré au bouton de mise sous tension et réagit en 0,38 seconde. À l’arrière, on y trouve un quadruple capteur photo. Le principal module offre une définition de 64 mégapixels, celui dédié à l’ultra-grand-angle une définition de 8 MP, celui consacré au mode macro est de 2 MP, tandis que le zoom est de 12 MP. À l’avant, c’est un capteur de 8 MP en ultra-grand-angle que l’on trouve pour les selfies.

Les performances matérielles du Realme 6 Pro sont assurées par un Snapdragon 720G de Qualcomm. On sait déjà à quoi s’attendre quant à ce modèle, puisque les premiers résultats sous Geekbench du Realme 6 Pro ont déjà été repérés il y a quelques jours. L’appareil est par ailleurs équipé de 6 ou 8 Go de RAM en fonction de la version retenue. Côté stockage, l’appareil profite de 256 Go d’espace maximum. Enfin, l’appareil profite d’une batterie en 4 300 mAh et d’une charge rapide en 30 W VOOC 4.0.

L’appareil est disponible dans différents coloris en dégradé ; bleu, rouge et orange. Quant au prix de l’appareil, Realme perpétue la tradition : les tarifs du Realme 6 Pro sont plutôt bas. Le Realme 6 Pro en 6 Go/64 Go s’affiche à 16 999 roupies (soit 208 €), tandis que l’édition en 8 Go/256 Go est vendue 18 999 roupies (soit 232 €).

Realme 6 : une version de base à seulement 159 €

Le Realme 6 profite quant à lui d’un écran de 6,5″ (la différence entre les deux modèles est donc minime). Là encore, on retrouve un écran en 1080p (format 20:9) et d’un taux de rafraichissement à 90 Hz. En revanche, le capteur d'empreinte de ce modèle est plus prompt à réagir, puisqu’il permet de déverrouiller l’appareil en 0,29 seconde. Comme pour le Realme Pro, on dispose ici de quatre capteurs photo à l’arrière : 64 MP (module principal), 8 MP (ultra-grand-angle), 2 MP (macro). La seule différence réside dans le capteur telephoto, qui offre une définition de 2 MP en monochrome.

Côté SoC, le Realme 6 est équipé d’un Helio G90T de MediaTek, de 4, 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage. Côté coloris, on a le choix entre le blanc ou le bleu comète. Tout comme pour la version Pro, les prix du Realme 6 Pro sont peu élevés. La version en 4 Go/64 Go est commercialisée 12 999 roupies (159 €), alors que l’édition en 8 Go/128 Go est vendue 15 999 roupies (195 €).

Prix en euros et date de lancement en France des deux modèles restent pour l’instant les deux seules interrogations. Mais si l’on suit la politique actuelle de Realme, il ne fait aucun doute que les deux smartphones sortiront chez nous.