Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro pas cher : où les acheter au meilleur prix ?

Voici les meilleures offres pour acheter pas cher les Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro. Si vous souhaitez acquĂ©rir l’une d’entre elles, sachez qu’il est possible de les commander sur les sites des enseignes Boulanger, Amazon et Rue du Commerce. Elles sont disponibles respectivement Ă 159 € et 219 €.Â

💰Nvidia Shield TV et Shield TV Pro 2019 pas cher : quelles sont les meilleures offres ?

Amazon, Boulanger et Rue du Commerce sont pour l’heure actuelle les seuls qui proposent les nouvelles Shield TV 2019. On devrait ne pas tarder Ă la voir apparaĂźtre sur les autres sites de marchands en ligne tels que Cdiscount, Darty, Fnac… qui devraient peut-ĂȘtre les proposer Ă la vente prochainement.

🙄Quelles nouveautĂ©s sur la Nvidia Shield TV 2019 ?

La Shield TV de 2019 voit un gros changement par rapport Ă la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente, du point de vue esthĂ©tique. En effet, l’appareil se prĂ©sente sous la forme d’un tube cylindrique avec des ports de chaque cĂŽtĂ©, conçu pour se placer dans le prolongement du cĂąble HDMI de la tĂ©lĂ©vision. CotĂ© caractĂ©ristiques techniques, elle embarque 2 Go de mĂ©moire RAM, un processeur Tegra X1+, ainsi que 8 Go de stockage interne, extensibles via un port microSD.

Pour la connecter à votre réseau internet, vous avez deux possibilités : via son port Gigabit Ethernet intégré ou bien sans fil via sa connectivité Wifi 802.11 ac. Tout comme la variante Pro, elle est livrée avec sa nouvelle télécommande, la Shield TV Remote, au design original de forme triangulaire et intégrant des fonctionnalités avancées comme la recherche vocale, et une autonomie de six mois sur batterie.

đŸ€”Que peut-on faire avec la Nvidia Shield Pro 2019 ?

Concernant la Nvidia Shield TV Pro, le constructeur Ă repris le mĂȘme format et design de la version prĂ©cĂ©dente sortie en 2015. CotĂ© hardware, retrouve un SoC Tegra X1+, avec la prise en charge de Plex, SmartThings Link, mais aussi le streaming de jeu sur Switch et la possibilitĂ© de jouer Ă des jeux Android avancĂ©s (Half-Life 2 series, Portal 2, Borderlands: TPS, Borderlands 2, Metal Gear Rising Revengeance, Resident Evil 5, Doom 3, Tomb Raider, The Witness
 etc.).

La box embarque propose 2 ports USB 3.0, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage interne extensibles via une carte microSD. Tout comme la Shield TV 2019 classique, la Shield Pro embarque technologies d’amĂ©lioration de l’image et du son comme le Dolby Vision (la compatibilitĂ© avec HDR10 est Ă©galement lĂ ), le son Dolby Atmos, et un nouvel algorithme d’upscaling particuliĂšrement performant. Nvidia mobilise les capacitĂ©s IA du Tegra X1+ pour passer des contenus 720p ou 1080p au format 4K/UHD avec un rĂ©sultat bluffant de nettetĂ©.

🔎Quelles applications sont prĂ©chargĂ©es sur la Nvidia Shield 2019 ?

Nativement, la Shield TV 2019 tourne sous Android TC et intĂšgre d’office les services et applications Google telles que le Google Play Store donnant accĂšs Ă plus d’un million d’applications. La box d’usine intĂšgre les applications suivantes : Netflix qui vous permet d’avoir accĂšs ç un catalogue riche en sĂ©ries, de films et programmes originaux Netflix (jusqu’en 4K HDR), Amazon Video, Plex, Plex Media Server, Nvidia Jeux, GameStream et Nvidia Share.

đŸ’œQuelles sont les diffĂ©rentes options de stockage extensibles ?

Si vous souhaitez Ă©tendre l’espace de stockage de votre Nvidia Shield 2019, vous avez un grand nombre d’options disponibles. Vous pouvez ainsi passer par les pĂ©riphĂ©riques USB prenant en charge une multitude d’appareils compatibles tels que des lecteurs Flash, disques dur, etc…

Afin d’optimiser les performances et les vitesse de cotre systĂšme, et transformer un pĂ©riphĂ©rique USB de stockage externe en pĂ©riphĂ©rique de stockage interne, vous devez procĂ©der de la sorte : Allez dans ParamĂštres puis Stockage & RĂ©initialisation, sĂ©lectionnez le nom du lecteur et choisissez l’option de stockage interne. Enfin, si vous avez un pĂ©riphĂ©rique de stockage NAS, vous avez la possibilitĂ© de connecter votre Shield TV Ă votre rĂ©seau local en but d’accĂ©der Ă votre contenu partagĂ©

