PS5 : la mise à jour 9.0 est disponible pour tous, voici toutes les nouveautés

Sony vient de mettre à jour sa dernière console, la PS5, avec la mise à jour 9.0. Celle-ci apporte quelques nouveautés assez intéressantes pour les joueurs, nous allons donc les détailler dans cet article.

Après plus d’un mois en version bêta, Sony vient de déployer la mise à jour 9.0 pour les tous les utilisateurs de la PS5. Cette dernière met l'accent sur la personnalisation par l'utilisateur, l'amélioration de l'audio et les fonctions sociales interactives.

Désormais, les joueurs ont notamment la possibilité de régler la luminosité du voyant d'alimentation de la PS5. Ce réglage apparemment anodin, accessible via les paramètres du système, permettra aux joueurs de personnaliser encore davantage leur machine. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Système > Bip et lumière, puis sélectionnez Luminosité. Cependant, il s’agit là du changement le plus anecdotique.

Quelles nouveautés pour la PS5 avec la mise à jour 9.0 ?

La manette DualSense, réputée pour son retour haptique immersif, dispose désormais de capacités audio améliorées. Les haut-parleurs de la manette ont été ajustés pour produire un volume sonore plus élevé, garantissant que les sons en jeu et le chat vocal sont plus clairs que jamais. En outre, Sony a tiré parti de l'apprentissage automatique de l'IA pour améliorer l'annulation du bruit du micro DualSense, supprimant ainsi les bruits de fond et enrichissant les interactions de chat vocal.

La connectivité sociale fait un bond en avant grâce aux nouvelles fonctions Party et Share Screen. Les joueurs peuvent désormais s'engager dans un jeu partagé en utilisant des pointeurs et des réactions emoji, créant ainsi un moyen plus interactif et expressif de se connecter avec ses amis. Cette fonctionnalité est disponible lorsque l'hôte active les interactions avec les spectateurs dans les paramètres de l'écran partagé. Les emoji Unicode 15.1 sont pris en charge.

Sony a aussi mis à jour le logiciel des contrôleurs DualSense et DualSense Edge, ainsi que du casque PlayStation VR2 et des contrôleurs Sense qui l'accompagnent, afin d'en améliorer la stabilité. Enfin, Sony annonce avoir amélioré les messages et la lisibilité sur certains écrans, sans plus de détails.