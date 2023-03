La PS5 Pro arriverait finalement en 2024, mais une autre console sortirait cette année

La PS5 Pro continue de faire parler d’elle, jetant encore plus le flou sur la date de sortie de cette dernière. Selon le leaker Tom Henderson, généralement très bien informé, Sony préparerait le lancement de la console pour fin 2024. D’ici là, un modèle avec lecteur de disque détachable serait toujours prévu pour cette année.

Plus le temps le passe, plus il est difficile de savoir quand la PS5 Pro sera lancée sur le marché. À ce stade, pourtant, il est quasiment certain que la console verra bel et bien le jour. Quant à savoir quand nous pourrons mettre la main dessus, c’est une paire de manches. Dans un récent billet de blog, le leaker Tom Henderson tente d’apporter une réponse à un plus précise à cette question épineuse.

D’après l’une de ses sources, Sony lancera la PS5 Pro sur le marché fin 2024. Cettedite source ne donne cependant pas plus de précisions. Quid, donc, du nouveau modèle avec lecteur de disque détachable ? Celui-ci existerait bel et bien et pourrait même sortir dès cette année. Néanmoins, ajoute Tom Henderson, il ne proposerait aucune amélioration du hardware et ne sera donc pas qualifié de « PS5 Pro ».

Ça se précise pour la PS5 Pro, juste un peu

Cette prochaine itération « n’est que le début du nouveau matériel proposé aux utilisateurs de PlayStation pour cette génération », affirme la source de Tom Henderson. Cette PS5 avec lecteur de disque détachable devrait ainsi remplacer progressivement le modèle actuel, afin de réduire les coûts de production. En outre, un récent rapport du journaliste Jeff Grubb affirme que Sony prévoirait un showcase en amont de l’E3 pour présenter ses nouvelles consoles. Il se pourrait qu’il s’agisse de l’annonce pour avril 2023 dont nous avons parlé dans nos colonnes.

Il paraît logique que le constructeur japonais attende encore un an avant de sortir un nouveau modèle plus performant de sa console phare. Alors que la pénurie touche à sa fin que les ventes s’envolent enfin vers des sommets, ce dernier souhaite bien évidemment profiter de cette période propice pour maintenir sa croissance exponentielle. Du reste, il est encore tôt pour spéculer sur les améliorations qu’apportera le modèle Pro. Une fois encore, la patience est de mise.

