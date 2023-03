La PS5 établit un nouveau record de ventes, l’ascension est fulgurante

On n’arrête plus la PS5. Depuis ce début d’année, la console de Sony ne cesse de battre des records de vente, et un nouveau cap vient d’être passé. Grâce à ses scores fulgurants au mois de février, celle-ci est devenue la PlayStation la plus vendue de l’histoire au cours d’un trimestre.

Depuis ce début d’année, la PS5 fait énormément parler d’elle pour ses chiffres de vente. La pénurie étant enfin arrivée à son terme, les joueurs qui ont attendu pendant deux ans peuvent enfin se ruer sur la console dernière génération et sa ludothèque de plus en plus fournie. Au point d’impacter le marché du jeu vidéo tout entier.

En effet, Matt Piscatella, de l’institut d’analyse Circana, a partagé sur Twitter un chiffre éloquent : depuis l’année dernière, les ventes de consoles et autre matériel de jeu vidéo ont augmenté de 29 %, passant ainsi de 687 millions de dollars à 888 millions de dollars. Or, selon l’expert, cette croissance est due en grande partie au succès sans précédent de la PS5.

Sur le même sujet — PS5 : comment cette nouveauté va vous faire gagner du temps pour installer les jeux

La PS5 est la PlayStation qui s’est le plus vendue en un trimestre

En effet, et sans surprise, la PS5 est la console la plus populaire au mois de février, aussi bien en termes d’unités que de revenus générés. Pour rappel, c’est à ce mois-ci que les ventes de la console se sont envolées à +457 % par rapport à l’année précédente. Ainsi, grâce à ce mois très fructueux et des prévisions prometteuses pour mars, la PS5 a battu un nouveau record historique pour la gamme.

D’après les calculs de Tom Henderson, il s’agit de la PlayStation qui s’est le mieux vendue en un trimestre depuis la création de la marque. Si la PS5 est encore loin des sommets atteints par la PS4, notamment à cause d’un démarrage très difficile, et encore moins ceux de la PS2, force est de constater que celle-ci est désormais en route pour décrocher son trône. Et pour cause : il n’a jamais été meilleure période que maintenant pour acheter la console.

Source : Insider Gaming