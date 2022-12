Sony pourrait sortir un nouveau modèle de PS5 avec un lecteur de disques externe

Sony pourrait prochainement sortir un tout nouveau modèle de PS5. Sa particularité ? Avoir un lecteur de disque externe en cas de besoin. L’intérêt pour le constructeur serait de n’avoir plus qu’un modèle de console à assembler, contre deux aujourd’hui.

La PS5 est vendue en deux modèles aujourd’hui : la version classique et la Digital Edition, qui n’a pas de lecteur de disques. Sony pourrait prochainement revoir sa stratégie en ne vendant qu’une seule et unique console, en laissant le choix à l’acheteur d’ajouter ou non un lecteur externe.

C’est Insider Gaming, site tenu par le célèbre Tom Henderson, qui vend la mèche. Le journaliste américain, toujours très bien informé, affirme qu’un nouveau châssis unique va prochainement être mis en production : le châssis D. Celui-ci viserait à remplacer définitivement les deux autres.

Sony pourrait prochainement annoncer un nouveau modèle de PS5 en 2023

Cette nouvelle PS5 unique disposerait d’un nouveau design et miserait sur un élément étonnant pour laisser le choix à l’utilisateur. Si ce dernier souhaite conserver le lecteur de disques, un externe serait fourni dans la boîte, se connectant à la machine via un port USB Type-C. Henderson précise que le disque externe ne ferait pas « rajout », puisqu’il serait directement inclus dans le design de la console (comme c'est le cas aujourd'hui). Un choix intéressant qui faciliterait grandement la vie du constructeur.

Assembler un seul modèle, cela signifie une logistique moins complexe, donc possiblement plus de consoles fabriquées. Pour le reste, la machine bénéficierait exactement du même hardware que la précédente. Pas de panique si vous craignez de ne plus « être à jour », donc.

Pour la date de sortie, Henderson indique que la sortie de cette console serait prévue au milieu de l’année fiscale 2023 de Sony (qui va d’avril à mars). On pourrait donc s’attendre à la voir arriver aux alentours de la rentrée de septembre, avec pourquoi pas une annonce lors de l’E3 ou de la Gamescom.

Sony aurait pour ambition de produire 18,5 millions de châssis D en 2023. A l’heure actuelle, la console est d’ores et déjà un immense succès malgré les pénuries, puisque plus de 20 millions de machines ont été écoulées.

Source : Insider Gaming