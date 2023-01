PS5 : Sony l’assure, il y aura beaucoup plus de stocks en 2023

Si vous attendez toujours de mettre la main sur une PS5 sans y laisser vos économies, 2023 pourrait être la bonne année. En effet, Sony confirme que la pénurie est derrière nous. Les stocks vont augmenter drastiquement dès les semaines à venir.

Lors du CES 2023 de Las Vegas, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment avait déclaré que la pénurie de PS5 allait bientôt prendre la fin. Histoire d'appuyer les propos de son patron, Playstation vient justement de confirmer la chose dans un nouvel article publié sur le Playstation Blog.

“A tous nos fans : merci de votre patience alors que nous avons dû faire face à une demande sans précédent pour la console PS5 dans un contexte de défis mondiaux. Si vous cherchez à acheter une console PS5, vous devriez maintenant avoir beaucoup plus de facilité à en trouver une chez les détaillants du monde entier”, écrit la firme nippone.

La marque précise que les joueurs américains, britanniques, français, allemands, néerlandais, belges et luxembourgeois peuvent se rendre sur le site Playstation Direct pour acheter des consoles PS5, mais aussi des jeux et accessoires auprès de Playstation.

Sony célèbre les 2 ans de la PS5… et tease Uncharted 5 ??

En parallèle, Sony fait le point sur les lancements récents et à venir, comme celui de la DualSense Edge, la manette “Pro” de la PS5 et bien entendu celui du PS VR2, le nouveau casque de réalité virtuelle de l'entreprise (attendu pour le 22 février avec une trentaine de jeux).

Via cet article de blog, le constructeur en a profité également pour dévoiler une nouvelle campagne promotionnelle baptisée Live From PS5. Cette publicité prend la forme d'un faux journal télévisé durant lequel des journalistes se retrouvent plongés dans les univers des plus grands hits de la console, comme Marvel's Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok ou encore Stray, Gran Turismo 7 et Returnal pour ne citer qu'eux.

Notez bien que ce clip est plus surprenant qu'il n'y paraît. S'il est relativement facile de repérer tous les jeux référencés dans ce clip, quelques extraits ont attiré notre attention. Notamment celui où l'on voit une jeune fille s'aventurer dans une grotte sombre et s'approcher d'un ancien artefact, torche à la main. Selon plusieurs sites spécialisés et influenceurs, il pourrait s'agir d'un teaser pour Uncharted 5. Il faut dire que les rumeurs à son sujet vont train ces derniers temps. Qui est donc cette jeune fille ? Peut-être Cassie, la fille de Nathan Drake ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires.