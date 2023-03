PS5 : chat vocal sur Discord, VRR en 1440p, toutes les nouveautés de la dernière mise à jour

Sony vient de commencer le déploiement de la version 7.0 du firmware de la PS5. Avec cette mise à jour, la console fait le plein de nouveautés, dont certaines sont attendues de longue date par les joueurs. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend au prochain démarrage de votre machine.

Voilà plusieurs semaines qu’elle fait parler d’elle. Dès le mois de janvier, la version 7.0 du firmware de la PS5 a commencé à pointer le bout de son nez et, avec elles, toutes les nouveautés qui attendent les joueurs. Aujourd’hui, ça y est, l’attente touche à sa fin. Sony a enfin déployé la nouvelle grosse mise à jour pour sa console de salon.

Nul doute que cette dernière va marquer les esprits, ne serait-ce que pour l’arrivée de deux fonctionnalités majeures au sein du système. La première est attendue depuis plusieurs mois par les joueurs. Des mois après la première annonce en octobre dernier, la PS5 prend enfin en charge le chat vocal sur Discord.

Voici toutes les nouveautés de la mise à jour PS5

C’est donc avec un léger retard par rapport à sa rivale que la PS5 permet enfin à ses utilisateurs de converser par audio sur la messagerie. Pour cela, il faudra si ce n’est pas encore fait associer votre compte Discord à votre compte PlayStation Network. Notez que l’utilisation de la version mobile ou PC de Discord est nécessaire pour profiter des chats vocaux sur votre console.

Autre fonctionnalité que les joueurs attendaient de pied ferme : la version 7.0 du firmware prend enfin en charge la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) sur les moniteurs en 1440p. Concrètement, cela permettra d’obtenir une expérience plus fluide sur les jeux compatibles, à condition bien entendu que le moniteur en question soit équipé d’un port HDMI 2.1. Si vous ne savez pas si votre écran dispose de ce port, rendez-vous dans Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo > Tester la sortie 1440p.

Sony a également tenu à faciliter la vie des joueurs, notamment pour ce qui est de l’organisation de leur ludothèque. Dorénavant, il est possible de trier ses jeux selon divers critères, par exemple par ordre alphabétique, ainsi que d’appliquer des filtres pour s’y retrouver plus facilement. Sony ne manque d’ailleurs pas l’occasion de préciser qu’il est possible de filtrer les jeux PSVR 2, qui vient tout juste de sortir. Quel heureux hasard.

La PS5 fait aussi le plein de fonctionnalités sociales. Il est notamment désormais plus simple de lancer un partage d’écran avec un ami, grâce à une icône dédiée accessible directement depuis le profil de celui-ci. De la même manière, un simple clic sur le bouton Rejoindre la partie depuis la fenêtre d’une Party permet, comme son nom l’indique, aux membres de groupe de rejoindre rapidement une partie en cours chez un autre joueur.

De plus, les fenêtres de jeu affichent désormais une tuile dévoilant quels amis possèdent le titre en question et qui parmi ceux-ci est en ligne à l’instant donné et joue à ce dernier. Pratique pour trouver rapidement un compagnon de jeu pour une session multijoueur. Les amateurs de captures d’écran et d’enregistrements vidéos seront également ravis de pouvoir envoyer ces derniers manuellement sur l’application PS App afin de les partager rapidement avec leurs amis.

Pour finir, Sony a également tenu à faciliter la vie des nouveaux propriétaires de PS5. En effet, lorsqu’un jeu PS4 est installé sur la console, celle-ci indique automatiquement lorsqu’une sauvegarde est disponible sur le cloud et propose de la télécharger directement pour retrouver sa progression. Il en va de même pour les versions PS5 de jeux déjà disponibles sur la PS4.

Source : PlayStation