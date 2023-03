PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux disponibles en mars 2023

Avis aux abonnés au Playstation Plus Extra et Premium, Sony vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux disponibles en mars 2023. Au programme, des jeux cultes comme la compilation Uncharted : Legacy of Thieves, Ghostwire Tokyo ou encore Immortals Fenyx Rising.

Alors que l'ensemble des abonnés au Playstation Plus (toutes formules confondues) ont pu récupérer Battlefield 2042 gratuitement en mars 2023, nous attentions toujours la liste des nouveautés ajoutées au catalogue des offres PS Plus Extra et Premium.

Et bien, bonne nouvelle puisque Sony vient tout juste de dévoiler la liste complète des titres disponibles dès ce 21 mars 2023. Au total, le constructeur intègre 17 jeux supplémentaires ce mois-ci, autant dire qu'il y aura de quoi faire, que ce soit sur PS5, sur PS4 ou bien via la rétrocompatibilité.

Liste des jeux PS Plus Extra/Premium en mars 2023

Tout d'abord, la grosse nouveauté en mars 2023 reste évidement l'ajout d'Uncharted : Legacy of Thieves. Pour rappel, cette compilation regroupe les jeux Uncharted 4 et le spin-off The Lost Legacy dans une version remastérisée et optimisée pour la PS5. Au programme, des temps de chargement inexistants, des graphismes en 4K et un plus grand nombre d'images par seconde.

Ensuite, les joueurs à la recherche d'une expérience cosy et douillette pourront se jeter sur Tchia, un jeu d'aventure et d'exploration magnifique prenant place dans un archipel somptueux inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Dans un toute autre ambiance, Ghostwire Tokyo vous invitera à arpenter les rues d'un Tokyo dévasté et envahi par des forces paranormales terrifiantes. Un jeu dirigé par Shinji Mikami, le papa de Resident Evil.

Mais sans plus attendre, voici la liste complète des jeux disponibles sur PS4 et PS5 dès ce 21 mars 2023 :

Uncharted : Legacy of Thieves (PS5)

Tchia (PS4 et PS5)

Ghostwire Tokyo (PS5)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (PS4 et PS5)

Life is Strange : True Colors (PS4)

Immortals Fenyx Rising (PS4 et PS5)

Life is Strange 2 (PS4)

Dragon Ball Z : Kakarot (PS4)

Street Fighter 5 V Champion Edition (PS4)

Untitled Goose Game (PS4)

Final Fantasy Type-0 HD (PS4)

Rage 2 (PS4)

Neo : The World End With You (PS4)

Haven (PS4)

Par ailleurs, les abonnés au Playstation Premium pourront mettre la main sur trois jeux rétro supplémentaires issus des catalogues de la PS1 et de la PSP. A savoir Ridge Racer Type 4, Ape Academy 2 et Syphon Filter : Dark Mirror. Pour rappel, le chat vocal Discord est enfin disponible sur PS5 grâce à la dernière mise à jour de la console.