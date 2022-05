PS5 : les nouveaux coloris pour la coque débarquent en juin 2022

Après avoir lancé les coques rouge et noir de la PS5, Sony poursuit sur sa lancée et annonce l'arrivée en juin 2022 de nouveaux coloris pour les façades de la console next-gen.

En décembre 2021, Sony a répondu aux demandes des possesseurs de PS5 en lançant des coques officielles, disponibles en deux coloris à savoir Midnight Black (noir) et Cosmic Red (rouge bordeaux). Quelques mois en arrière, le constructeur avait ouvert le bal en dévoilant de nouveaux coloris plutôt flashy pour la DualSense, inspirés directement des nuances de la galaxie d'après les dires de la firme nippone.

Notez qu'entre temps, Sony avait durci le ton contre les revendeurs tiers de coques personnalisées, mettant fin à toute initiative de certaines compagnies qui souhaitaient se lancer sur ce marché. Or et si le choix vous semblait encore trop restreint, pas de panique. Sony vient d'annoncer ce mardi 17 mai le lancement imminent de nouveaux coloris pour la façade de la PS5.

Sony lance de nouveaux coloris pour la coque de la PS5

Dès le 17 juin prochain, les utilisateurs pourront se rendre sur le Playstation Store et acheter ces nouvelles coques au prix de 54,99 € l'unité. Bien entendu, il y aura des modèles pour la PS5 classique avec lecteur de Blu-Ray et pour la PS5 Digital Edition. Après les Midnight Black et Cosmic Red, vous pourrez donc opter pour le coloris Nova Pink (Rose), Starlight Blue (bleu turquoise) et Galactic Purple (violet).

Si vous souhaitez acheter l'une de ces nouvelles façades chez un autre revendeur que Sony, il faudra patienter un peu jusqu'à la mi-juillet 2022. Enfin et si vous désirez harmoniser les couleurs de votre manette et de votre console, nous vous rappelons que Sony a d'ores et déjà lancé des DualSense dans les mêmes coloris, au prix de 74,99 €.

Enfin et si c'est la première fois que vous changez la coque de votre PS5, sachez que la manœuvre n'est pas bien compliquée. Pour retirer la façade blanche de votre machine, prenez comme point de repère le logo Playstation situé sur le coin supérieur gauche de la console. Tirez vers vous la façade (il faudra forcer un peu) pour déboiter les différentes encoches. Ne vous reste plus ensuite qu'à placer la nouvelle façade dans les encoches correspondantes et le tour est joué. Reproduisez la procédure sur l'autre façade. En cas de besoin vous pouvez consulter notre tutoriel vidéo dédié ci-dessous.