Spider-Man 4 : histoire, casting, date de sortie, tout ce qu’on sait sur le prochain Marvel avec Tom Holland

On le sait maintenant depuis quelque temps, Tom Holland reviendra bel et bien dans la peau de Peter Parker avec un quatrième film Spider-Man. Histoire, casting, date de sortie, vous trouverez tout ce que l'on sait pour l'instant sur le prochain Marvel.

Après avoir fait ses premières armes sur grand écran dans la trilogie désormais culte de Sam Raimi, Spider-Man a connu une seconde vie mitigée dans le diptyque The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield dans le rôle-titre.

Il aura fallu attendre 2016, le MCU et Captain America : Civil War pour découvrir l'homme-araignée dans la peau d'un jeune acteur inconnu au bataillon : Tom Holland. En seulement quelques films, l'interprète britannique a imposé son style auprès du grand public et a permis au personnage de reprendre sa place de figure incontournable de l'écurie Marvel. Pour vous donner un ordre d'idée, sa dernière aventure solo, à savoir Spider-Man : No Way Home, a remporté quasiment 2 milliards de dollars au box-office mondial. Soit le 7e plus gros carton de l'histoire du cinéma, rien que ça.

Bien entendu, il était évident que Sony Pictures (le détenteur de la licence Spider-Man) et Marvel Studios n'allaient pas s'arrêter pas en si bon chemin et annoncer un quatrième film Spider-Man avec Tom Holland. Dans cet article, nous allons faire le point sur ce que nous savons pour l'instant sur ce nouveau long-métrage : date de sortie, casting, réalisateur, histoire. Bien entendu, ce dossier sera régulièrement mis à jour.

Spider-Man 4 est-il confirmé ?

Après de nombreuses rumeurs et des bruits de couloir, la mise en chantier de Spider-Man 4 a été confirmée il y a seulement quelques semaines seulement. Depuis la sortie de No Way Home en 2021, Tom Holland a fait part à plusieurs reprises de son souhait de renfiler le costume, à condition de faire quelque chose de diamétralement différent. “Si on a la chance de continuer l'histoire de ces personnages, ce sera une version différente. Ce ne sera plus la trilogie Homecoming. On essaierait de construire quelque chose de différent avec le ton des films”, disait-il dans les colonnes de Entertainment Weekly en octobre 2021.

Qui va réaliser le film ?

Alors que l'on s'attendait à revoir Jon Watts derrière la caméra de ce quatrième opus, le réalisateur des trois premiers épisodes va finalement céder sa place à un autre cinéaste.

En effet, on retrouvera finalement Destin Daniel Cretton aux manettes de ce nouveau film. Le réalisateur, producteur, monteur et scénariste américain de 45 ans a déjà œuvré chez Marvel par le passé. On lui doit Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, un nouveau héros introduit dans la phase IV du MCU.

Sony et Marvel ont confirmé la bonne nouvelle à l'occasion du lancement de Venom 3 : Spider-Man 4 débarquera dans les salles obscures le 24 juillet 2026 aux États-Unis. En toute logique, les spectateurs français devraient pouvoir découvrir le film avec deux jours d'avance, soit le 22 juillet.

Sachez que cette date de sortie n'est pas anodine. Pour cause, le film sortira seulement deux mois après Avengers : Doomsday, attendu en mai 2026. Il est clair que Marvel essaie de reprendre sa stratégie opérée en 2019. Pour rappel, Spider-Man : Far From Home était sorti à l'époque deux mois seulement après Avengers : Endgame.

Sauf mauvaise surprise, ce calendrier devrait donc rester le même. Lors d'une apparition sur le talk-show de Jimmy Fallon en octobre 2024, Tom Holland s'est montré rassurant : “Ça arrive. L'été prochain, nous commençons le tournage. Tout est prêt. Nous y sommes presque. Super excitant. Ouais, je suis impatient”, avait-il dit.

Que racontera Spider-Man 4 ?

Comme vous pouvez en douter, rien d'officiel n'a filtré pour l'instant sur l'histoire de ce Spider-Man 4. Avant d'évoquer quelques théories, il convient de faire un rappel de la situation du héros après la fin de Spider-Man : No Way Home. Alors si vous n'avez toujours le film, gare aux spoilers !

À la fin de No Way Home, Peter Parker prend une décision irrévocable pour rétablir l'équilibre du multiverse et protéger ses proches. Autant dire qu'il s'agit d'un lourd sacrifice, puisque tout le monde va oublier son existence. Dans cette nouvelle version de la Terre, Peter Parker n'est personne, que ce soit aux yeux des Avengers, de MJ ou encore de Ned, son meilleur ami. En guise de dernière séquence, on apercevait donc notre héros, seul dans son nouvel appartement (qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à celui de Tobey McGuire dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi), avant de le voir s'élancer dans les rues de New York avec un nouveau costume.

Quoi attendre alors dans ce Spider-Man 4 ? Plusieurs théories s'offrent à nous. L'histoire du film pourrait tout d'abord s'inscrire dans la continuité de Avengers : Doomsday. De fait, on pourrait voir s'affronter sur grand écran Tom Holland et Robert Downey Jr., l'acteur ayant décidé de revenir dans le MCU sous les traits du grand méchant Dr. Fatalis, et non d'Iron-Man comme c'était pressenti.

A contrario, le film pourrait plutôt prendre ses distances par rapport à l'arc narratif du prochain Avengers, et proposer un reboot total du personnage. On pourrait donc avoir le droit à une intrigue centrée uniquement sur la lutte menée par Peter Parker contre la pègre new-yorkaise. Qui sait, notre héros pourrait croiser d'autres héros emblématiques de la Grosse Pomme, comme Daredevil, She-Hulk ou encore le Punisher. Le Caïd pourrait également faire partie des principaux antagonistes. Notez que le film pourrait également marquer les débuts de Miles Morales dans le MCU, la chose ayant été confirmée il y a peu de temps par Kevin Feige en personne. Quoiqu'il en soit, Tom Holland s'est dit “enflammé” par le scénario du film, de quoi rassurer les fans donc.

Qui sera présent au casting ?

Hormis la présence certaine de Tom Holland dans le rôle de l'homme-araignée, le mystère demeure concernant le reste du casting. On sait néanmoins grâce à une interview donnée par Tom Holland que Zendaya (MJ) a découvert le script du prochain film à ses côtés, ce qui laisse entendre qu'elle participera au projet. Concernant Jacob Batalon (Ned), rien n'est certain pour l'instant. Même constat pour J.K Simmons, que l'on espère revoir en J. Jonah Jameson.