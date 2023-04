Daredevil Born Again sur Disney+ : histoire, date de sortie, personnages, tout savoir sur le retour du héros Marvel

Daredevil Born Again est la nouvelle série dédiée au héros masqué incarné par Charlie Cox. Dans ce dossier, nous avons compilé tout ce qu’il faut savoir sur cette création événement. Histoire, liens avec Netflix, caméos, date de sortie, on vous dit tout.

Daredevil Born Again remettra le héros de Hell’s Kitchen en haut de l’affiche. Après plusieurs années d’inactivité, Matt Murdock doit reprendre du service pour traquer les criminels de New York, mais cette fois sous la houlette de Disney.

Born Again un cas particulier dans le Marvel Cinematic Universe. Il s’agit en effet d’une série qui reprendra les personnages de celle qui avait été créée pour Netflix. Un première. Dans ce dossier, nous allons vous donner les infos essentielles à savoir sur ce projet étonnant. Date de sortie, casting, histoire, on vous dit tout.

Prêts à pénétrer dans les tréfonds de Hell's Kitchen ?

Quand sort Daredevil Born Again ?

Daredevil Born Again sera diffusée dans le courant de l’année 2024. Pas de date plus précise, Marvel Studios jouant le suspense. En règle générale, la maison des idées dévoile le jour exact de diffusion seulement quelques semaines avant.

Sur quelle plateforme est prévue Daredevil Born Again ?

Daredevil Born Again sera diffusée sur Disney +. Cela peut sembler évident pour une série Marvel, mais c’est en réalité un petit miracle. En effet, de 2015 à 2018, la première série Daredevil était disponible uniquement sur Netflix avant d'être annulée.

Daredevil Born Again comptera combien d’épisodes ?

Daredevil Born Again se composera de 18 épisodes. C’est énorme pour une série Marvel, qui n’a jamais dépassé les 9 épisodes. On espère que ça ne traînera pas en longueur.

Daredevil Born Again aura-t-elle une saison 2 ?

Darevil Born Again a été présentée comme une mini-série par Marvel, donc composée d’une seule et unique saison. Toutefois, l’acteur Vincent D’Onofrio a confié à Newsweek qu’une deuxième saison était déjà dans les tuyaux.

Qui sera au casting de Daredevil Born Again ?

Daredevil Born Again pourra compter sur Charlie Cox dans le rôle-titre ; c'était déjà lui qui incarnait le justicier dans la première série. Vincent D’Onofrio, alias Wilson Fisk, sera lui aussi de retour. Il était également présent dans la série originale.

On sait que Jon Bernthal renfilera les bottes du Punisher. Le personnage version MCU avait fait ses débuts en 2016 dans la saison 2 de Daredevil avant d’avoir sa propre série sur Netflix (produite par Marvel Television). C’est la première fois qu’il apparaîtra ici sous l’égide de Marvel Studios.

À noter que Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui incarnaient respectivement Karen et Foggy dans la série d’origine, n’ont pas rempilé. On ne sait pas encore s’ils seront recastés ou tout simplement évincés de l’histoire.

On peut s’attendre à quelques caméos. Depuis leur retour dans le MCU, les personnages de Born Again ont eu des contacts avec d’autres héros. Daredevil entretient une liaison avec She/Hulk et est devenu l’avocat de Spider-Man. Wilson Fisk, quant à lui, est en bisbille avec Echo et Hawkeye. Echo va d’ailleurs avoir sa propre série dans le futur. Les autres héros Marvel/Netflix, à savoir Jessica Jones, Luke Cage ou Iron Fist pourraient aussi apparaître, même si Disney n’a rien dit là-dessus pour le moment.

Quelle sera l'histoire de Daredevil Born Again ?

Le titre Daredevil Born Again est assez explicite de l’intention de la série : être une renaissance pour le héros. C’est aussi le titre d’un run comics de 1986 de Frank Miller et David Mazzucchelli. Cette histoire est l’une des plus sombres du héros aveugle d’Hell’s Kitchen. Alors que Karen Page a sombré dans la drogue, elle échange une dose d’héroïne contre l’identité de son ex petit ami, Matt Murdock, alias Daredevil. Le Caïd s’empare de cette info pour traquer son ennemi de toujours et notre héros est poussé dans ses derniers retranchements. Un arc culte qui a remis le personnage face à des problèmes plus terre à terre.

On se doute que Marvel Studios ne va pas adapter cette histoire telle quelle, sûrement trop sombre, mais la firme pourrait en reprendre certains éléments. Selon Vincent D'Onofrio, Born Again pourrait proposer des scènes violentes inédites dans le MCU.

L’histoire de Daredevil à l'écran, un parcours semé d’embûches

L’histoire du personnage de Daredevil au sein du Marvel Cinematic Universe n’est pas simple. Le héros est passé par une autre plateforme avant d’arriver sur Disney+, changeant même de studio en cours de route. On va essayer de remettre tout cela à plat.

Daredevil a toujours été l’un des personnages les plus populaires de l’écurie Marvel. Il fait même partie de ceux ayant eu le droit à son film avant la création du MCU en 2008. C’était en 2003, sous l’égide de la 20th Century Fox et avec Ben Affleck dans le rôle du héros aveugle. Un échec aussi bien commercial que critique.

En 2013, Marvel récupère les droits cinématographiques de son héros et signe un partenariat avec Netflix (via Marvel Television, une entité différente de Marvel Studios à l’époque). La plateforme de streaming, alors en pleine expansion et seule sur le marché, a pour ambition de créer son propre univers au sein même du MCU. Le projet est simple : donner une série à Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, puis tous les réunir au sein d’une méga série nommée The Defenders. Un projet qui a été mené à bien et qui a vu se greffer une série spin-off sur le Punisher. De 2015 à 2018, Daredevil a eu le droit à trois saisons. Si nos héros New-Yorkais font bien partie du MCU (il y a beaucoup de références à certains événements ou personnages des films), ils évoluent en vase-clos pour des questions de droits.

En 2019, Disney lance sa propre plateforme Disney+ et Marvel Studios absorbe Marvel Television. De ce fait, les séries Netflix n’ont plus d’intérêt pour la firme de Mickey, cette dernière n’allant pas se concurrencer elle-même. Une situation un peu étrange se met alors en place : les Defenders sont mis en pause. En 2021, Marvel Studios récupère les droits à Netflix et décide de les exploiter.

C’est dans le film Spider-Man No Way Home en décembre 2021 que Matt Murdock/Daredevil fait son grand retour, toujours incarné par Charlie Cox. Une manœuvre qui vient « canoniser » le contenu Netflix, qui était un peu remis en question à l'époque. Le même mois, Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) apparaît dans la série Hawkeye. Quelque temps plus tard, Born Again est annoncé avec les deux acteurs. En 2022, Charlie Cox renfile encore une fois le costume pour quelques épisodes de She/Hulk et Fisk est annoncé en grand méchant de la série Echo. L’univers Netflix est ainsi définitivement intégré au MCU.

Daredevil Born Again sera-t-il une suite ou un reboot ?

Daredevil Born Again se présente comme ce qu’on appelle un « soft reboot ». Il s’agit d’un processus narratif oscillant entre la suite et le reboot total. L’idée est simple : partir sur des bases saines, raconter une nouvelle histoire tout en gardant ce qui a été fait avant. Dans la plupart des cas, les anciennes créations sont juste mentionnées ou ignorées. Ainsi, il n’y a pas besoin de tout voir pour tout comprendre. Une stratégie qui a maintes fois été utilisée, comme dans les films Star Trek 2009, Creed, Mad Max Fury Road ou encore Jurassic World. Concernant les super-héros, on peut citer le Superman Returns de 2006, qui reprenait l'univers des films avec Christopher Reeves.

Où peut-on voir la série Daredevil originale ?

La série originale Daredevil, composée de 3 saisons, n’est plus disponible sur Netflix. Mais pas de panique, il est toujours possible de la rattraper si vous ne l’avez pas vue. Cela se passe sur… Disney+, dans la section Star. Disney a récupéré les droits de diffusion en plus des droits d’exploitation. Parfait pour vous remettre à jour avant Born Again.