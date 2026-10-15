VisionQuest : Disney ose enfin se servir de cet élément clé de l’univers Marvel

Dans le deuxième épisode de la série VisionQuest sur Disney+, un personnage se sert de quelque chose d’important, voire fondamental dans le MCU. C’est pourtant la première fois que cela arrive dans ce dernier.

La série VisionQuest est sortie. Le 14 octobre 2026, les fans de Marvel ont pu en lancer les deux premiers épisodes et découvrir les aventures de White Vision, introduit 5 ans plus tôt dans WandaVision. Le 2e épisode, que nous allons devoir divulgâcher un minimum, contient une scène qui peut sembler en apparence banale, mais qui marque un événement important dans la temporalité principale du Marvel Cinematic Universe.

Quand le vilain Paladin tire sur White Vision, on voit que les balles ont un réel effet malgré la résistance naturelle du héros. Et pour cause : elles sont faites en adamantium, le nom d’un métal qui vous dit forcément quelque chose si vous vous intéressez un tant soit peu aux X-Men. Le fameux Wolverine possède en effet un squelette entièrement fait d’adamantium. Même chose pour ses griffes. Pourtant, c’est la première fois que ce matériau est utilisé concrètement dans le MCU.

Il était temps que Disney se serve vraiment de l’adamantium dans le MCU

L’adamantium est mentionné pour la première fois dans le numéro 66 du comics Avengers, en juillet 1969. On y apprend que c’est de ce métal qu’est fait le corps d’Ultron, grand méchant d’Avengers : L’Ère d’Ultron et présent dans VisionQuest. Vision est d’ailleurs lui aussi censé être formé d’adamantium. Dans les films, lui comme Ultron sont cependant présentés comme des êtres en vibranium, comme le bouclier de Captain America. Pourquoi ce changement ?

C’est, comme souvent, une histoire de droits. Quand Avengers : L’Ère d’Ultron sort en 2015, la Fox détient les droits des X-Men, et donc de l’utilisation de l’adamantium dans les films et séries. Disney finit par racheter la Fox en 2019, mais le métal reste extrêmement discret.

Il est cité pour la première dans la temporalité principale du MCU dans Captain America : Brave New World. (2025). Le président Thaddeus (Harrison Ford) explique qu’il a été découvert sur l’Île Céleste, en réalité le corps pétrifié d’une entité dans le film Les Éternels (2021). Le métal est même décrit comme encore plus résistant que le vibranium.

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Captain America se voit alors confier la tâche de récupérer un échantillon volé d’adamantium par l’organisation criminelle Serpent. Et c’est tout. Le métal n’est plus mentionné par la suite. Certains pensent qu’il aurait dû jouer un rôle plus important, mais que les multiples remaniement du film l’ont fait passer à la trappe.

Citons également Deadpool & Wolverine en 2024, où la présence du mutant implique forcément celle de l’adamantium. Le long métrage n’est cependant pas inscrit dans la timeline majeure du MCU, ce qui en fait un cas à part.

VisionQuest prépare le terrain pour la suite

Montrer l’adamantium en tant que matériau utilisable n’est pas totalement anodin. On sait qu’Avengers : Doomsday réunira tous les univers du MCU, y compris les X-Men. Spider-Man : Brand New Day a d’ailleurs commencé à introduire cette réunion. L’ensemble est déjà complexe, alors autant éviter d’autres sources de confusion possible.

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La grande question est maintenant de savoir si Disney va changer son fusil d’épaule et glisser discrètement qu’en fait, Ultron et Vision sont faits d’adamantium. Il est cependant plus probable que la firme reste sur ses choix initiaux. Peut-être pour provoquer un débat de fans : qui du vibranium ou de l’adamantium est le « meilleur » métal ?