What If… saison 3 : date de sortie, bande-annonce, histoire, tout savoir sur le retour de la série animée Marvel

What If…, la série animée de Marvel Animation, revient pour une nouvelle et dernière saison sur Disney+ en fin d'année 2024. Dans ce dossier, on fait le point sur ce qu'on sait pour l'instant sur les ultimes aventures de Uatu aka le Gardien.

Depuis quelques années maintenant, Marvel Entertainment a exploré à fond le concept du multiverse, à savoir les univers parallèles et les réalités alternatives, avec plus ou moins de succès. Ce fut évidemment le cas dans Spider-Man : No Way Home, qui réunissait les trois Peter Parker (Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire) et leurs vilains respectifs sur grand écran.

Néanmoins, on aura tendance à dire qu'on doit la meilleure utilisation du multiverse à Marvel Animation, avec l'incroyable Spider-Man : Across The Spider-verse sorti en 2023. Une masterclass tout simplement.

Il faut toutefois rappeler qu'en 2021, le studio d'animation de la Maison des Idées nous avait déjà livré une nouvelle interprétation du multiverse avec la série What if…

What If… C'est quoi ?

What If… est une série animée d'anthologie qui questionne, revisite et bouscule des moments clés du MCU. Via le regard de Uatu aka le Gardien, une figure mystique capable de voyager entre les univers, les spectateurs ont pu découvrir des réécritures tantôt amusantes, tantôt terrifiantes, du destin de personnages emblématiques du Marvel Cinematic Universe.

Pour faire simple, le show exploite à 100 % l'idée suivante : et si les évènements du MCU s'étaient déroulés autrement ? On a donc eu le droit à des épisodes avec des postulats plutôt fous comme :

Et si Tchalla était devenu Star Lord à la place de Peter Quill ?

Et si la majorité de la population mondiale (et une partie des Avengers) s'étaient transformées en zombie ?

Et si Steve Rogers n'était jamais devenu Captain America ?

En deux saisons seulement, What if… a exploré et illustré de nombreux arcs narratifs alternatifs connus notamment par les lecteurs de comics, à l'image de l'univers 1602 dans le 8e épisode de la saison 2.

A lire également : Marvel – les super-héros s’invitent dans votre salon, la série What If… ? arrive sur ce casque de réalité mixte

What If… saison 3, ça parle de quoi ?

Avec la troisième saison à venir, Marvel Animations compte mettre un point final à l'histoire de Uatu aka le Gardien. “Cette saison 3 nous emmène dans des endroits auxquels on ne s'attend pas du tout ! Elle va au-delà des deux premières saisons dans son exploration du multivers. Elle met en scène des personnages très attendus. Et à mon avis, elle sera un point culminant extrêmement émouvant et enrichissant pour Uatu le Gardien”, a déclaré Brad Winderbaum, responsable du streaming chez Marvel.

Pour rappel (Spoilers Alert), la saison 2 s'est soldée sur un affrontement dantesque entre Captain Carter (une version alternative de Captain America incarnée par Peggy Carter) et Strange Supreme, une variante du Dr. Strange qui a très, très mal tourné. Aux côtés de Uatu, l'héroïne découvre les motivations de Steven Strange, et comprend pourquoi il a failli causer la perte du multiverse. Par amour.

Et alors qu'elle s'apprête à rejoindre son univers, elle demande au Gardien s'ils peuvent emprunter “l'itinéraire touristique”, ajoutant “qu'il y aura sûrement quelque chose qui vaudra le coup d'oeil durant le voyage”.

A moins que Marvel Animations en ait décidé autrement, Uatu ne devrait donc plus être seul à observer silencieusement le multiverse durant cette saison 3, Peggy Carter étant désormais à ses côtés. Cela reste à confirmer évidemment.

Qui sera présent au casting ?

Depuis la première saison, Marvel Animation a fait en sorte de rappeler certains acteurs phares du MCU pour prêter leurs voix à leur personnage animé. Sans surprise, ce sera de nouveau le cas avec cette dernière salve d'épisodes. Voici d'ailleurs la liste des héros/méchants/sidekicks confirmés :

Anthony Macky : Captain America/Sam Wilson

: Captain America/Sam Wilson Sebastien Stan : le Soldat de l'Hiver/Bucky Barnes

: le Soldat de l'Hiver/Bucky Barnes Mark Rufallo : Hulk/Bruce Banner

: Hulk/Bruce Banner Hayley Atwell : Captain Carter/Peggy Carter

: Captain Carter/Peggy Carter David Harbour : Red Guardian/Alexis Shostakov

: Red Guardian/Alexis Shostakov Laurence Fishburn e : Goliath/Bill Foster

e : Goliath/Bill Foster Samuel L. Jackson : Nick Fury

: Nick Fury America Ferrara : Ranger Morales

: Ranger Morales Tom Hiddleston : Loki

: Loki Kathryn Hahn : Agatha Harkness

: Agatha Harkness Seth Green : Howard The Duck

Ross Marquand : Ultron

: Ultron Teyonah Parris : Monica Rambeau

: Monica Rambeau Kat Dennings : Darcy Lewis

: Darcy Lewis Michel Rooker : Yondu Udonta

: Yondu Udonta Devery Jacobs : Kahhori

: Kahhori Russel Crow : Zeus

: Zeus Simu Liu : Shang-Chi

: Shang-Chi Oscar Isaac : Marc Spector/Moon Knight

: Marc Spector/Moon Knight Clark Gregg : Phil Coulson

: Phil Coulson Benedict Wong : Wong

: Wong Paul Bettani : White Vision

: White Vision Dominique Throne : Riri Williams/IronHeart

Bien entendu, Jeffrey Wright va de nouveau donner sa voix à Uatu. D'après de précédentes rumeurs, le casting pourrait également accueillir une autre star hollywoodienne, à savoir Halle Berry. Grâce à la dernière bande-annonce de la série, on sait qu'un épisode mettra en scène “Tornade la déesse du Tonnerre”, une version alternative de la célèbre X-Men qui s'est emparée de Mjöllnir, le marteau de Thor. On peut donc espérer que l'actrice américaine reprenne son rôle une dernière fois.

A lire également : Marvel – ces super-héros très connus seront bientôt au centre des films du MCU

Quand sortira la saison 3 de What If… ?

La troisième saison de What if… sortira sur Disney+ le 22 décembre 2024. Soit un an jour pour jour après le lancement de la saison 2 sur la plateforme de streaming. Notez que les épisodes devraient sortir au compte-goutte entre le 22 décembre et le 29 décembre 2024.

Extraits et bande-annonce de What if… S3

Vous pouvez d'ores et déjà avoir un aperçu de l'intégralité de la saison 3 de What if… avec la première bande-annonce officielle (visible ci-dessous).

Et pour les plus curieux, Marvel a publié il y a 10 mois un court extrait d'un épisode. On y voit un jeune Red Guardian accompagné par un Bucky Barnes taiseux dans une muscle car américaine. Alors qu'ils sont sur la route, ils tombent sur un contrôle de police, mené visiblement par un certain Nick Fury. Bien entendu, tout part en cacahuète en quelques instants et se termine en poursuite et fusillade endiablée.