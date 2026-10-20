Android : Pourquoi TransferNow est l’outil idéal pour transférer vos fichiers et vidéos de plusieurs Go sans perdre en qualité ?

Une vidéo 4K refusée par mail ou massacrée par la compression, ça vous parle ? Avec TransferNow, voici deux méthodes simples pour envoyer vos fichiers les plus lourds depuis Android, en qualité d’origine et en toute sécurité.

Pour envoyer une vidéo ou un fichier volumineux depuis un smartphone Android, le plus simple est de passer par un service de transfert dédié. Avec TransferNow, vous pouvez envoyer jusqu’à 5 Go gratuitement, sans inscription, et votre destinataire n’a ni compte à créer ni application à installer.

De quoi éviter une scène que beaucoup connaissent. Trois minutes de spectacle de fin d’année, filmées en 4K depuis le troisième rang. Le mail refuse la pièce jointe. La messagerie accepte la vidéo, mais les grands-parents la reçoivent toute floue, avec des visages qu’on devine plus qu’on ne les reconnaît. Rageant.

Vidéo trop lourde sur Android : pourquoi l’envoi bloque partout ?

Les smartphones filment de mieux en mieux. Et ça se paie en mégaoctets. Une minute de vidéo en 4K pèse plusieurs centaines de Mo, et nettement plus si vous filmez à 60 images par seconde. Votre petite vidéo de 3 minutes peut donc dépasser 1 Go sans le moindre effort. Le mail, lui, n’a pas suivi. Si vous voulez envoyer une vidéo par mail depuis un téléphone, vous allez vite vous retrouver face à un mur vous disant que vous dépassez la limite de poids pour le fichier. La plupart des services de messagerie plafonnent en effet les pièces jointes autour de 20 à 25 Mo. De quoi envoyer quelques secondes de 4K, pas davantage.

Les applis de messagerie instantanée posent un problème plus sournois. Elles acceptent la vidéo, l’envoi part, tout semble fonctionner. Sauf qu’au passage, elles la recompressent pour économiser de la bande passante et de l’espace sur leurs serveurs. Résolution revue à la baisse, détails lissés, couleurs qui bavent : les réseaux sociaux font exactement pareil. C’est pour ça qu’une vidéo filmée en 4K arrive floue chez le destinataire. Certaines applis proposent bien une option haute qualité ou un envoi en tant que document, mais avec leurs propres limites de taille.

Reste le stockage en ligne. Ça fonctionne, mais il faut régler les droits d’accès pour le destinataire (qui doit parfois se connecter ou demander l’autorisation), surveiller l’espace restant et penser à faire le ménage après coup. Beaucoup de manipulations pour une simple vidéo. Ce qu’il vous faut, c’est un outil pensé pour envoyer des fichiers lourds, et uniquement pour ça.

Les étapes à suivre pour envoyer un gros fichier depuis Android avec TransferNow

TransferNow fait une seule chose : transférer des fichiers lourds. Pionnier français du secteur depuis 2013, TransferNow permet d’envoyer gratuitement jusqu’à 5 Go par transfert, sans limite sur le nombre d’envois et sans file d’attente, tous les transferts étant traités en priorité. Une vidéo 4K de plusieurs minutes peut donc être envoyée sans problème depuis un smartphone Android, avec deux méthodes possibles :

Le navigateur pour un envoi ponctuel L’application si vous transférez souvent

Méthode 1 : depuis le navigateur, sans inscription

Aller sur le site de TransferNow

Ouvrez le navigateur de votre smartphone et rendez-vous sur le site de TransferNow. Touchez la zone d’ajout “Démarrer” et sélectionnez vos fichiers dans la galerie ou le gestionnaire de fichiers. Vous pouvez aussi envoyer un dossier entier. Choisissez le mode d’envoi : par e-mail, en indiquant l’adresse du destinataire, ou par lien de téléchargement. Vous pouvez aussi avant l’envoi choisir un objet pour votre envoi et inscrire un message (facultatif). Lancez le transfert avec le bouton “Transférer”. Une fois l’envoi terminé, soit votre destinataire reçoit le mail, soit vous récupérez le lien à coller où vous voulez (SMS, conversation, message pro).

Méthode 2 : avec l’application Android

Télécharger l’application TransferNow

Téléchargez l’application TransferNow, gratuite sur Google Play. Créez votre compte. Il est gratuit, et c’est lui qui vous permet de retrouver l’historique de vos transferts. Sélectionnez les photos, vidéos ou documents à envoyer. Validez l’envoi. Une fois le fichier en ligne, vous obtenez un lien de téléchargement facile à partager.

L’appli devient vite indispensable si vous envoyez régulièrement des rushs, des photos à un client ou des dossiers de travail depuis votre téléphone. Tous vos envois restent consultables au même endroit, avec leur date d’expiration.

Que vous passiez par le navigateur ou par l’application, le destinataire d’un transfert TransferNow n’a rien à installer. Le fichier n’est pas compressé : la vidéo reçue est exactement celle qui a été filmée, avec sa résolution d’origine. Les fichiers envoyés gratuitement avec TransferNow restent disponibles 7 jours, le temps de les récupérer tranquillement.

Comment envoyer un fichier de plus de 5 Go ?

Un tournage complet, une série de rushs, plusieurs dizaines de minutes en 4K : il arrive que 5 Go ne suffisent plus. TransferNow propose alors des offres payantes, accessibles depuis l’application comme depuis le navigateur. Côté prix, comptez :

0 €/mois pour la formule Free gratuite avec jusqu’à 5 Go par transfert et fichiers disponibles 7 jours

5 €/mois pour la formule Starter avec jusqu’à 10 Go par transfert, 100 Go de stockage, fichiers disponibles 30 jours

10 €/mois pour la formule Premium avec jusqu’à 250 Go par transfert et fichiers disponibles jusqu’à 365 jours + 1 To de stockage

30 €/mois pour la formule Team avec jusqu’à 500 Go par transfert et fichiers disponibles jusqu’à 365 jours, 10 utilisateurs inclus (extensible jusqu’à 50 utilisateurs par packs de 10) + 2 To de stockage

Les tarifs baissent avec l’engagement : 20 % de remise en annuel, 40 % sur deux ans. L’offre Starter passe à 4€/mois en paiement annuel et 3€/mois en paiement sur 2 ans. Ouvrir un compte payant permet aussi de choisir précisément où sont stockés vos fichiers, parmi Paris, Francfort, Amsterdam, New York ou Singapour. Et si vous optez pour la France, ils sont hébergés chez un fournisseur français.

Découvrir TransferNow

Les avantages de TransferNow pour transférer une vidéo sans perdre en qualité

Pour une vidéo filmée au smartphone, TransferNow règle les problèmes un par un.

Aucune compression : la vidéo arrive dans sa qualité d’origine, octet pour octet. Celle que reçoivent les grands-parents est exactement celle que vous avez filmée.

Lecture en streaming : votre destinataire regarde la vidéo directement dans son navigateur, depuis le lien (pour les formats compatibles). Pas besoin de télécharger 2 Go sur un téléphone déjà plein.

Tous les formats : MP4, MOV, MKV, tout passe.

Rien à installer : le destinataire n’a ni compte à créer ni application à télécharger.

Mot de passe et notifications : inclus dès l’offre gratuite. Vous savez quand la vidéo a été téléchargée, et sans le mot de passe, le lien ne mène nulle part.

Recevoir aussi des vidéos : sans créer de compte, vous pouvez demander des fichiers à un proche par e-mail ou lui envoyer un lien de dépôt sécurisé.

Côté sécurité, TransferNow chiffre les fichiers pendant le transfert et une fois stockés, et les soumet à une analyse antivirus automatique. Sans compte, ils sont hébergés automatiquement dans la région de l’utilisateur (en Europe depuis la France), en conformité avec le RGPD. Ni les fichiers ni les données personnelles ne servent à entraîner des modèles d’IA, et TransferNow ne les exploite pas commercialement ni ne les revend.

FAQ : nos réponses à vos questions sur l’envoi de fichiers avec TransferNow

Comment envoyer une vidéo de plus de 100 Mo depuis Android ?

Une vidéo de plus de 100 Mo dépasse la limite des pièces jointes par e-mail, généralement fixée autour de 20 à 25 Mo. Le plus simple est de passer par un service de transfert comme TransferNow, qui permet d’envoyer jusqu’à 5 Go gratuitement depuis le navigateur d’un smartphone Android, sans inscription.

La qualité de ma vidéo est-elle préservée ?

TransferNow n’applique aucune compression aux vidéos envoyées : le fichier arrive dans sa qualité d’origine, octet pour octet, avec la même résolution et les mêmes détails qu’au moment du tournage. C’est la principale différence avec les applis de messagerie, qui recompressent souvent les vidéos pour économiser de la bande passante.

Le destinataire doit-il installer une application ?

Le destinataire d’un transfert TransferNow n’a ni compte à créer ni application à installer, qu’il utilise un smartphone Android, un iPhone ou un ordinateur. Il lui suffit d’ouvrir le lien reçu pour regarder la vidéo en streaming dans son navigateur (pour les formats compatibles), puis de la télécharger s’il souhaite la garder.

Peut-on envoyer plusieurs vidéos en une seule fois ?

TransferNow permet d’ajouter plusieurs fichiers, ou même un dossier entier, dans un seul et même transfert, puis de partager le tout via un lien unique ou par e-mail. Avec l’offre gratuite, l’ensemble peut peser jusqu’à 5 Go par envoi, et jusqu’à 250 Go avec l’offre Premium.

Sources

TransferNow, page d’accueil et présentation du service gratuit

TransferNow, application Android

TransferNow, offres et tarifs

TransferNow, sécurité et hébergement des données

Fiche de l’application TransferNow sur Google Play

Données relevées en octobre 2026 sur les sites officiels

Cet article est une publication sponsorisée proposée par TransferNow.