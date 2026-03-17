Daredevil Born Again (saison 2) : date de sortie, histoire, casting, toutes les infos sur la nouvelle saison

C’est le rendez-vous que tous les fans du MCU attendent en 2026. Après une première saison réussie sur Disney+, Charlie Cox revient pour la suite de Daredevil Born Again. Entre le retour de visages cultes et une intrigue qui s'annonce beaucoup plus tendue, ce nouveau chapitre va transformer la ville de New York.

Dans ce dossier, on fait le tour des infos essentielles pour ne rien manquer : de la date de diffusion au casting complet, sans oublier les détails sur le retour de Jessica Jones. On vous explique aussi pourquoi cette saison 2 fera un bond dans le temps et quels nouveaux visages, comme celui de Matthew Lillard, vont venir bousculer le quotidien de Matt Murdock. Si vous avez aimé l'ambiance sombre de la série originale, cette suite devrait monter d'un cran.

Quand sera diffusée la saison 2 de Daredevil Born Again ?

Le rendez-vous est officiellement pris pour les fans, la suite de la série débutera le 24 mars 2026 (ou le 25 mars selon les fuseaux horaires). Cette nouvelle saison arrive environ un an après le lancement de la première, confirmant la volonté de Marvel d'enchaîner rapidement sur les aventures de Matt Murdock.

Sur quelle plateforme sera disponible la série ?

Sans surprise, c’est sur Disney+ que vous pourrez retrouver l’intégralité de cette saison 2. La série reste une exclusivité de la plateforme, qui regroupe désormais tout l'historique du personnage, des anciennes saisons produites pour Netflix jusqu'à cette nouvelle ère intégrée au MCU.

Combien d'épisodes pour cette deuxième saison ?

Pour ce nouveau chapitre, la production a opté pour un format de 8 épisodes. C’est un peu moins que la première saison (qui en comptait 9), mais ce choix permet de proposer une intrigue plus resserrée et intense.

Peut-on espérer une suite ou d'autres saisons ?

Bonne nouvelle pour les fans de Hell's Kitchen, l'aventure ne s'arrêtera pas là. La saison 3 est déjà officiellement confirmée par Marvel Studios. Alors que la saison 2 s'apprête à être diffusée, la production de cette troisième saison doit d'ailleurs débuter dès ce printemps 2026 à New York.

Si le rythme de production actuel est maintenu, on peut espérer voir cette suite arriver sur nos écrans aux alentours de mars 2027. Marvel semble vouloir faire de Daredevil un rendez-vous annuel régulier sur Disney+.

Les visages de Hell's Kitchen

Le cœur de la série repose sur Matt Murdock, un avocat aveugle dont les autres sens sont surdéveloppés, lui permettant de combattre le crime la nuit. Il est épaulé par ses deux associés, Foggy Nelson et Karen Page, qui l'aident dans ses affaires juridiques. Son adversaire principal est Wilson Fisk alias le Caïd. Dans la saison 2, ce dernier n’est plus seulement un chef criminel et utilise son nouveau poste de Maire pour régner sur New York.

Rappel : que s'est-il passé dans la saison 1 ?

La première saison de Daredevil Born Again a marqué le grand retour de Matt Murdock dans le MCU. L'intrigue s'est concentrée sur la reconstruction de la vie de l'avocat à Hell's Kitchen, tout en posant les bases d'un nouveau conflit majeur avec Wilson Fisk.

Sans trop en dévoiler, sachez que cette première saison a surtout servi à montrer comment Fisk a réussi à étendre son influence sur New York, passant du statut de criminel de l'ombre à celui de figure publique incontournable. Matt, de son côté, a dû réapprendre à jongler entre sa vie au cabinet d'avocats et ses responsabilités de protecteur de la ville, tout en retrouvant d'anciens alliés de longue date.

De quoi va parler la saison 2 de Daredevil Born Again ?

L'histoire de cette deuxième saison commence environ six mois après la fin de la première. Wilson Fisk a pleinement pris ses fonctions de Maire de New York et impose une politique très stricte contre les justiciers. La ville est en pleine transformation, et Matt Murdock doit organiser une véritable “résistance” souterraine pour protéger Hell's Kitchen de l'influence du Caïd.

L'intrigue s'annonce plus politique et tendue, montrant un Matt Murdock poussé dans ses retranchements alors qu'il tente de trouver une faille dans l'armure de Fisk. Ce saut dans le temps permet de montrer une ville où le crime a changé de visage, forçant Daredevil à s'entourer d'alliés inattendus pour mener ce combat.

Qui est au casting de la saison 2 de Daredevil Born Again ?

Le point fort de cette suite est le retour du trio original de la série Netflix : Charlie Cox (Matt Murdock), Elden Henson (Foggy Nelson) et Deborah Ann Woll (Karen Page). Ils seront à nouveau confrontés à l'impressionnant Vincent D'Onofrio, qui reprend son rôle de Wilson Fisk, alias le Caïd.

Cette saison 2 marque également une arrivée très attendue, celle de Krysten Ritter, qui incarnera à nouveau Jessica Jones, créant ainsi un lien direct avec les Defenders. Du côté des nouveaux visages, l'acteur Matthew Lillard rejoint la distribution dans un rôle encore mystérieux, mais qui s'annonce crucial pour l'intrigue de Hell's Kitchen.

Le retour tant attendu de Jessica Jones

Krysten Ritter reprend son rôle iconique de Jessica Jones dans cette saison 2. Après des années de rumeurs, l'actrice a été confirmée au casting, marquant ainsi sa première véritable apparition dans le MCU. Ce retour permet de recréer le duo qu'elle formait avec Matt Murdock dans la mini-série The Defenders.

Son rôle ne sera pas qu'un simple caméo. Jessica Jones devrait avoir un impact important sur l'intrigue, rejoignant Matt Murdock dans sa résistance contre l'administration corrompue de Wilson Fisk. On retrouvera ce qui a fait le succès du personnage, son tempérament bien trempé et son style de combat brutal, apportant une aide précieuse à Daredevil alors qu'il est traqué par les forces de police du Maire.

Si le retour de Luke Cage n'est pas encore annoncé, cette réunion entre Matt et Jessica relance les espoirs de revoir un jour l'équipe des Defenders au complet.

Les nouveaux visages à Hell's Kitchen

Le casting s'agrandit avec l'arrivée notable de Matthew Lillard, dans le rôle de “Mr. Charles”, un agent de l’ombre qui aura une importance majeure pour l'intrigue. On verra aussi apparaître Muse (Bastian Cooper), interprété par Hunter Doohan (vu dans la série Mercredi). Ce nouveau personnage va rapidement devenir une menace sérieuse, obligeant Matt Murdock à surveiller les rues de New York de très près.

Les inspirations des comics

La série s'appuie sur deux piliers des bandes dessinées. Elle reprend d'abord l'esprit de “Born Again” (Frank Miller), où Wilson Fisk découvre l'identité de Daredevil et cherche à détruire la vie de Matt Murdock. C’est cette ambiance sombre, centrée sur la reconstruction du héros, qui sert de base à la série depuis son lancement.

Pour la saison 2, l'intrigue s'oriente vers des récits plus récents comme “Devil's Reign”. Dans ces comics, Wilson Fisk devient Maire de New York et utilise sa position pour interdire les super-héros en ville. C'est aussi dans cet arc qu'apparaît Muse, ce tueur en série qui défie à la fois Daredevil et la police par ses mises en scène macabres. Ces choix permettent de lier le côté polar de la série à la nouvelle carrière politique de Fisk, comme dans les BD récentes.

Le calendrier des séries Marvel

L'année 2026 a débuté avec la sortie de Wonder Man en janvier. Après la diffusion de Daredevil, Marvel proposera un programme spécial consacré au Punisher, prévu pour cet été. Pour la fin d'année, la série Vision Quest (centrée sur le personnage de Vision) devrait arriver sur Disney+ à l'automne. Côté animation, la saison 2 de X-Men '97 est également attendue pour la période estivale.

Et si vous voulez savoir où se situe précisément Daredevil Born Again dans la chronologie Marvel, n'hésitez pas à consulter notre dossier dédié.