La scène post-générique de Thunderbolts cache un secret que l’on ne pouvait pas voir à la sortie du film

Le film Thunderbolts de Marvel est disponible sur Disney+ et c'est seulement maintenant que sa scène post-générique prend tout son sens. Il fallait attendre la sortie d'un autre long métrage pour la comprendre.

Quand vous êtes au cinéma, est-ce que vous restez jusqu'au bout du générique ou vous partez sitôt que les noms des équipes commencent à s'afficher ? Si vous faites partie de la deuxième catégorie de spectateurs, les films Marvel vous ont sûrement obligé à changer votre fusil d'épaule. Chacun contient en effet une, voire deux scènes “post-générique”. Parfois ce sont des clins d'œil amusants, parfois elles annoncent ce qu'il va se passer dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Avant d'aller plus loin, soyez prévenu que nous allons spoiler deux films Marvel : Thunderbolts et Les 4 Fantastiques. Si vous ne les avez pas encore vu et que vous envisagez de le faire, c'est le moment d'arrêter la lecture de cet article. Pour les autres, sachez qu'une des deux scènes post-générique de Thunderbolts est en réalité bien plus lourde de sens pour le MCU qu'on ne le pensait auparavant.

Voici ce que la scène post-générique de Thunderbolts voulait vraiment nous dire

Souvenez-vous : 14 mois après les événements de Thunderbolts, nous pouvions voir un vaisseau affublé d'un “4” bleu et blanc arriver depuis une autre dimensions sur la Terre-616, celle où s'est déroulée l'action. Simple annonce du film qui sortira quelques mois plus tard ? Pas tout à fait.

Dans la scène post-générique des 4 Fantastiques Premiers Pas, on voit pour la première fois le personnage de Docteur Fatalis, le grand méchant du futur Avengers Doomsday. Celui-ci exprime son intérêt pour Franklin Richards, le fils surpuissant de Reed Richards (Mr. Fantastic) et Sue Storm (la Femme invisible).

On peut donc supposer que Docteur Fatalis a enlevé Franklin et l'a amené sur la Terre-616, d'où l'arrivée des 4 Fantastiques depuis leur réalité pour le sauver. Ce qui pouvait passer comme un teaser sympathique dévoilerait en fait un élément de scénario capital. Il faudra bien sûr attendre le prochain Avengers pour en avoir le cœur net, mais la théorie reste plausible. Thunderbolts est disponible sur Disney+ depuis le 27 août 2025.