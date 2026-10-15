VisionQuest : quand se déroule la série Marvel ? On a la réponse

Le coup d’envoi de la série VisionQuest est donné. La nouvelle production Marvel diffusée sur Disney+ prend place comme il se doit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais à quel moment se passe-t-elle, exactement ? On vous dit tout.

visionquest

Alors que la série VisionQuest vient tout juste d’être lancée, puisque les deux premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur Disney+, les fans se posent une foultitude de questions. Nous éviterons ici les spoilers, mais il est vrai que la série démarre sur les chapeaux de roues et que son intrigue implique bon nombre d’interrogations (notamment en ce qui concerne le fils de… chut !).

Parmi toutes les questions que l’on peut se poser à propos de VisionQuest, il en est une qui revient systématiquement, comme à chaque nouvelle production de Marvel : à quel moment prend place la série ? En recoupant diverses sources, et notamment les deux premiers épisodes, mais également celle de son showrunner, il est possible de connaître la place chronologique que prend la série dans le MCU.

On sait quand se passe la série VisionQuest

Vision, le synthozoïde supprimé par Thanos dans Avengers Infinity War, est bel et bien de retour. Mais ce n’est plus vraiment le même personnage. Il s’agit d’une version “reconstituée” par son ex-petite amie, Wanda Maximoff alias la Sorcière Rouge. Le personnage n’a plus les mêmes souvenirs, plus la même expérience, plus les mêmes désirs et a perdu ses coloris rouge et vert. Il lui faut donc tout réapprendre et parvenir à s’intégrer dans un monde peuplé d’humains qu’il a beaucoup de mal à comprendre. Voilà en résumé, sans trop vous en dévoiler, le pitch de la nouvelle série VisionQuest.

Mais quand se déroule exactement la série par rapport au reste des nombreuses autres productions des studios Marvel ? Celles et ceux qui ont vu ne serait que quelques minutes du 1er épisode l’ont découvert : la série se passe bien après les événements de WandaVision et de sa suite directe, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Terry Matalas, showrunner de la série VisionQuest, l’a confirmé au site Polygon en expliquant que “les années ont passé depuis WandaVision”. Si l’on s’attarde sur les deux premiers épisodes de la série, on en apprend davantage. La série se passe entre 18 et 24 mois après Agatha All Allong. Une affirmation qui vient appuyer les propos de Terry Matalas, lequel ajoute : “je dirais qu’on est aux alentours de Spider-Man Brand New Day”.

Or, on sait de source officielle que le film mettant en scène le fameux monte-en-l’air se passe en 2028. VisionQuest se positionne donc à peu près à la même époque et donc en toute fin de la timeline du MCU (voir notre article consacré à l’ordre des films et séries TV Marvel). Et ce qui est certain également, c’est qu’elle se passe un peu avant Avengers Doomsday, attendu pour le 16 décembre 2026.

La série WandaVision se déroule donc en 2028. Et pour savoir à quel moment précis de l’année, il conviendra de visionner davantage d’épisodes, voire d’attendre la sortie d’Avengers Doomday. Pour rappel, la série compte huit épisodes au total, leur date de diffusion s’étalant du 14 octobre au 10 novembre 2026.

 


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Galaxy S27 Ultra privé de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ? Samsung rencontrerait des problèmes avec la puce de Qualcomm

Samsung avait prévu d’équiper son Galaxy S27 Ultra de la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 haut de gamme de Qualcomm. Mais le constructeur pourrait finalement revoir ses plans….

Samsung baisse fortement le prix des nouvelles Galaxy Tab S12 : des tablettes ultra haut de gamme avec stylet inclus et écouteurs offerts

Samsung vient de lancer les Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra, ses nouvelles tablettes haut de gamme. Cette sortie est marquée par une avalanche de réductions qui font chuter…

iPhone Duo : vous avez raté les précommandes ? Dommage, il faut maintenant attendre l’année prochaine

Il fallait faire très vite aujourd’hui pour réussir à mettre la main sur l’un des rares iPhone Duo actuellement en stock. À peine quelques minutes après l’ouverture des précommandes, les…

Ce nouveau rendu du Galaxy S27 Ultra dévoile le virage de design le plus brutal de Samsung depuis des années

Samsung garde la même signature visuelle à l’arrière de ses modèles haut de gamme depuis des années. De nouveaux rendus non officiels suggèrent que le Galaxy S27 Ultra romprait avec…

Le premier ordinateur d’Apple se vend 1,15 million de dollar grâce à une lettre de Steve Jobs

Une nouvelle vente aux enchères a rendu très riche un propriétaire d’Apple-1, qu’il a laissé partir pour 1,15 million de dollars. L’ordinateur en question a déjà beaucoup circulé, se revendant…

Shark StainStriker HairPro Pet : La shampouineuse ultra-performante est à prix mini grâce à ce code, vite !

Vous cherchez la solution magique pour vous débarrasser des tâches tenaces sur vos canapés et tapis ? Vous voulez dire adieu aux mauvaises odeurs et aux poils d’animaux dans votre…

Nvidia lance les PC portables RTX Spark, l’IA tourne enfin en local sans passer par le cloud

Les ordinateurs portables Windows peinent encore à faire tourner l’intelligence artificielle sans serveur distant. Nvidia lance aujourd’hui ses premiers RTX Spark pour renverser cette limite. Jusqu’à 128 Go de mémoire…

Marshall Acton III : avec 100 € de réduction, l’excellente enceinte Bluetooth au look rétro passe à prix cassé

Vous cherchez une enceinte Bluetooth puissante avec un rendu sonore premium ? Bien connu des audiophiles, Marshall propose des modèles au design iconique qui délivrent également un excellent son. C’est…

Android active en France une alerte capable de vous prévenir quelques précieuses secondes avant un séisme

Les smartphones Android savent repérer les tremblements de terre depuis plusieurs années. Google vient d’étendre ce dispositif à plus de 200 pays. L’alerte arrive parfois quelques secondes avant les premières…

La Lune se fissure de partout, et ça tombe mal pour les prochains astronautes

Le retour d’astronautes sur la Lune se prépare depuis des années. De nouvelles images de la NASA viennent compliquer l’équation. La surface lunaire se révèle bien plus fissurée que les…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.