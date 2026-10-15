VisionQuest : quand se déroule la série Marvel ? On a la réponse

Le coup d’envoi de la série VisionQuest est donné. La nouvelle production Marvel diffusée sur Disney+ prend place comme il se doit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais à quel moment se passe-t-elle, exactement ? On vous dit tout.

Alors que la série VisionQuest vient tout juste d’être lancée, puisque les deux premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur Disney+, les fans se posent une foultitude de questions. Nous éviterons ici les spoilers, mais il est vrai que la série démarre sur les chapeaux de roues et que son intrigue implique bon nombre d’interrogations (notamment en ce qui concerne le fils de… chut !).

Parmi toutes les questions que l’on peut se poser à propos de VisionQuest, il en est une qui revient systématiquement, comme à chaque nouvelle production de Marvel : à quel moment prend place la série ? En recoupant diverses sources, et notamment les deux premiers épisodes, mais également celle de son showrunner, il est possible de connaître la place chronologique que prend la série dans le MCU.

On sait quand se passe la série VisionQuest

Vision, le synthozoïde supprimé par Thanos dans Avengers Infinity War, est bel et bien de retour. Mais ce n’est plus vraiment le même personnage. Il s’agit d’une version “reconstituée” par son ex-petite amie, Wanda Maximoff alias la Sorcière Rouge. Le personnage n’a plus les mêmes souvenirs, plus la même expérience, plus les mêmes désirs et a perdu ses coloris rouge et vert. Il lui faut donc tout réapprendre et parvenir à s’intégrer dans un monde peuplé d’humains qu’il a beaucoup de mal à comprendre. Voilà en résumé, sans trop vous en dévoiler, le pitch de la nouvelle série VisionQuest.

Mais quand se déroule exactement la série par rapport au reste des nombreuses autres productions des studios Marvel ? Celles et ceux qui ont vu ne serait que quelques minutes du 1er épisode l’ont découvert : la série se passe bien après les événements de WandaVision et de sa suite directe, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Terry Matalas, showrunner de la série VisionQuest, l’a confirmé au site Polygon en expliquant que “les années ont passé depuis WandaVision”. Si l’on s’attarde sur les deux premiers épisodes de la série, on en apprend davantage. La série se passe entre 18 et 24 mois après Agatha All Allong. Une affirmation qui vient appuyer les propos de Terry Matalas, lequel ajoute : “je dirais qu’on est aux alentours de Spider-Man Brand New Day”.

Or, on sait de source officielle que le film mettant en scène le fameux monte-en-l’air se passe en 2028. VisionQuest se positionne donc à peu près à la même époque et donc en toute fin de la timeline du MCU (voir notre article consacré à l’ordre des films et séries TV Marvel). Et ce qui est certain également, c’est qu’elle se passe un peu avant Avengers Doomsday, attendu pour le 16 décembre 2026.

La série WandaVision se déroule donc en 2028. Et pour savoir à quel moment précis de l’année, il conviendra de visionner davantage d’épisodes, voire d’attendre la sortie d’Avengers Doomday. Pour rappel, la série compte huit épisodes au total, leur date de diffusion s’étalant du 14 octobre au 10 novembre 2026.